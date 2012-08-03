【投资】23家券商直投零收益 招兵备战股权投资基金

“一家总部在广州的券商直投公司目前在招聘总经理，开出了200万年薪。要求10年以上投行工作经验，知名券商投行部门出身的会优先考虑。”上海一位券商直投公司人士表示。

从2011年7月算起，至今券商直投业务常态化运作已满一年，而各家券商仍然在招兵买马。

但与高薪挖人不同的是，目前券商直投业务遭遇瓶颈。一方面是大盘的持续低迷，一方面是“保荐+直投”运作模式的转变。

华泰证券(601688)的研究数据显示，中信证券(600030)、国信证券和广发证券(000776)三家券商直投遥居三甲，已投项目成功退出(或上市)数量多于10家，并拥有数十个储备项目。但迄今，尚无成功退出(或上市)项目的券商直投高达23家。

30家“颗粒无收”

实际上，早在2007年，证监会就已经启动券商直投业务试点工作，中金公司和中信证券率先获得直投试点资格。

但直到2011年7月，中国证监会出台《证券公司直接投资业务指引》，券商直投正式由试点转为常规化。

截至目前，共有38家证券公司已注册成立直投子公司。

据统计分析，2012年上半年券商直投子公司共有18单投资项目通过IPO获得退出，相比去年的16家同比增长12.5%。但账面总回报金额却大幅下滑至16亿元，平均账面回报率跌至2.63倍(剔除港股上市数据不详)，同比分别下滑49.8%、36.3%。

在利润回报率下滑的同时，券商直投行业内的业绩也出现了较大分化，逾一半券商直投公司尚没有成功案例。

在今年上半年的券商直投业务中，中信证券下属的金石投资有限公司(下称金石投资)业绩最佳，共有7单IPO退出案例。广发证券旗下的广发信德投资管理有限公司(下称广发信德)有4单IPO退出案例，名列券商直投业务第二。

国信证券旗下的国信弘盛投资有限公司(下称国信弘盛)和平安证券旗下的平安财智投资管理有限公司(下称平安财智)分别有2单项目通过IPO退出。

另外，中金佳成、光大资本、中信建投资本以及兴业创新资本也均有一单IPO项目获得退出。

和上述几家券商直投公司赚得“盆满钵满”相比，包括申银万国证券、国泰君安证券等剩余30家券商直投业务在上半年“颗粒无收”。

而在今年下半年，金石投资、海通开元、广发信德与国信弘盛共有7个投资企业的合计0.42亿股持股面临解禁。

解禁最为密集的当属金石投资，其投资的丰林集团(601996)、恒泰艾普(300157)、开山股份(300257)下半年均进入解禁期。

今年上半年券商直投业务的状况，基本上反映了目前券商直投业务的盈利格局。

华泰证券的研究数据显示，金石投资、国信弘盛和广发信德三家券商直投公司牢牢占据了前三名，历史投资项目分别达到45笔、30笔和26笔。

与此同时，38家券商直投中的22家已投资项目不足3笔，10家只有1笔退出项目，而迄今尚无成功退出(或上市)项目的券商直投高达23家。

其中，东吴证券(601555)的东吴创新资本、方正证券(601901)的方正和生投资、东北证券(000686)的东证融通、山西证券(002500)的龙华启富、国金证券(600109)的国金鼎兴、东海证券的东海投资、南京证券的巨石创投、东方证券的东证资本和民生证券的民生通海没有一单投资项目。

“招兵买马”待直投基金

尽管很多券商直投尚未“开张”，但他们却在近期加大了“招兵买马”的力度，以应对竞争，以及将来推出的直投基金。

“广发信德近期打算招一个南京办事处总经理。主要负责江浙地区的直投业务，开出的最低年薪是50万元，而且项目成功后还有提成。”8月2日，一位券商投行人士向记者透露。

记者了解到，上述岗位职责就是要求全面负责团队的建设，以及江浙地区投资项目的寻找，并参与被投资企业的投后管理。

“目前这些企业对投资公司的要求也非常高，他不光是希望你能够给他带来资金，更希望的是你给他带去一个理念、资源。”上述券商直投人士告诉记者，除了资金的帮助之外，券商直投公司还要在企业的上下游和产业链，甚至包括政府资源方面帮他们考虑，也包括营销模式的创新，“这也对直投公司人才的引进提出了要求，所以各家公司都加大了对优秀人才的引进，这样才能提高投资的成功率。”

另外，2012年3月，证监会批准海通证券(600837)、华泰证券的直投子公司发行股权投资基金，这是中金佳成作为特批试点后，证监会批准的首批券商股权投资基金。

而记者了解到，在注册资本普遍受限的背景下，券商直投都希望作为LP参与直投基金。因此，“招兵买马”和备足“资金弹药”成为券商直投公司近期运作重点。