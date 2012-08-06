【投资】险资创新投资模式为创业者带来的融资机会

7月，中国保监会发布了《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》， 该《通知》中重新设定了保险资金进入股权投资的门槛，同时投资的范围相比以往也进一步扩大。此次新《通知》与两年前的《保险资金投资股权暂行办法》相比， 对投资门槛要求、投资范围、投资额度上限等方面均作出调整。随后，平安巨额运作“创新投资”计划，算是险企投身PE一种新模式的尝试。那么，险资创新投资 模式能为创业者带来哪些更多的融资机会呢？

旧模式VS新模式

此前，保险公司更多的是以参股PE基金的形式投身股权投资领域，例如国内获得首个PE牌照的中国人寿一直非常青睐PE投资，先后参股了渤海产业基金、弘毅人民币基金以及中信股权基金等基金。此次中国平安直接树起大旗成立创新投资基金，可以算是险企投身PE一种新模式的尝试。

平安试水“保险直投“新模式

2012年7月29日，中国平安集团宣布正式成立“平安创新投资基金”。平安创新投资基金作为国内首家由综合金融集团以自有资金成立的企业创投基金CVC(Corporate Venture Capital)，规模为10亿元人民币，旨在促进科技创新，助力年轻人创业，支持国家培育战略性新兴产业的政策。该基金已开始正式向全国创业团队发出商业计划书邀请。

平安创新投资基金重点投资包括金融科技、消费、医疗健康、汽车、新媒体等行业的早期创新企业，重视移动、社会化、大数据、人工智能等前沿技术的应用。此外，对于其他任何引入新技术、新概念和新模式并致力于服务人们现实需求的创意、产品和企业，平安都将予以关注。

除了为初创企业提供有力的资本支持，平安创新投资基金还将积极借鉴海外创新投资和孵化模式，为所投资的企业提供包括资金、自有资源与平台以及管理经验方面的全方位支持。

据平安集团常务副总经理顾敏近日透露，目前平安创投基金已经在智能语音、汽车、金融科技等领域物色到多个投资储备项目。

结语：创新投资是保持和加强企业竞争力的最佳途径之一。很多知名企业都已设创新投资基金，如Google、联想 等。最创新的人才和点子往往多源于外部，因此需要在创新中心设立专门的创新投资基金，系统性地研究并前瞻性地投资于外部早期创新型企业，才能保证永远跟上 创新和变革的潮流。