【投资】新三板扩军：创投700亿大餐 年均或分流股市2000亿

新三板，千呼万唤终于出来。中国证监会上周五宣布，经国务院批准，决定扩大非上市股份公司股份转让试点，首批扩大试点除北京中关村科技园区外，新增上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区。

目前新三板在板企业有124家。机构预测，3年后新三板挂牌公司数量有望超过2500家。

虽然证监会有关负责人表态称，新三板有利于缓解主板、创业板IPO压力，对于股票市场不构成资金分流。不过，有不愿具名的分析师直言，既然能缓解IPO压力，为何不会分流资金呢?有机构预测，新三板扩军3年或分流A股5000亿元，对二级市场的心理预期冲击不可小视。

创投企业的700亿元大餐

对于此次新三板获批，广东西域投资管理有限公司董事长周水江对南都记者表示，“意义重大”，这对非上市公众公司的公司治理、信息披露、股票转让和定向发行等做出了明确规定，为新三板真正实现为中小微企业提供股份转让和融资服务扫清了障碍。

“目前有很多符合国家产业政策、潜力大的高科技企业，因为财务指标和市场规模上的限制，上不了创业板和中小板，融资困难。”他表示，新三板提供了很好的通道，对中国产业转型也有重大意义，因为投资新三板企业的都是民间资本，效率相比国有资本要高很多。

证监会相关负责人也坦言，此次新三板的获批有助于缓解中小板创业板IPO压力。当前主板和创业板挂牌的等待时间过长，已有申报企业达700余家，这对于等待融资的企业来说，是远水不解近渴。

“对于缺钱的企业，与其去挤上市的独木桥，不如去发私募债，我们公司目前已经做了两个项目。”广州一家券商营业部负责人昨日表示。

“直白点说，新三板相当于天使O T C.”周水江表示，新三板为V C、PE，特别是种子投资与天使投资提供了新的退出通道，也增加了企业兼并与收购的机会。

2006年-2011年，新三板新增挂牌企业分别是10家、14家、17家、20家、16家和25家，累计挂牌企业数量逐年壮大。今年年初至今，已经又有28家公司在该板挂牌，至今在板的企业有124家。

中信建投预测，从长期看，创投企业将从新三板转板获益超过700亿元。

“我们最近也在考虑合适的项目”，周水江称，新三板为创投企业带来了更多的机会，鉴于新三板企业都是经过政府财税等方面的筛选后推荐出来的，信息相对透明。

不过，周水江也表示，在看重收益预期的同时，也要适当防范挂牌失败或挂牌后破产摘牌的风险，鉴于新三板流动性有限，转让较为困难，未来对这类企业只能分散投资，风险均担，投资周期拉长。

“对企业的选择，要看行业和团队”，周水江表示，主要选择符合产业政策的环保、新能源、文化等行业的公司。

中关村园区的一份报告中提出与深圳创业板的区别：深圳市的电子业集中度最高，占到33%，其次是信息技术，占26%，第三是机械设备业，占19%.而中关村国家自主创新示范区的信息技术业占到近40%的市场，第二位是传播文化产业，为10.53%.