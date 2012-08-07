【投资】爱侣保健品获深创投与永宣资本注资 金额达3亿元

业内第一笔高达3亿的投资案例爱侣之所以让风投吃了“定心丸”，是因为它在规模、渠道、推广发力，化解经营风险。

投资方给爱侣的建议是将品类延伸至香水、内衣、避孕套、保健饮品，提高用户选择性和接受度。

从去年到现在，找蔺德刚的风投就没停过，他对南都记者说“掰着手指头加脚指头数完都不止”，最多时一天见两个。他是情趣用品B2C的春水堂创始人，在业内小有名气。尽管如此，至今还没有投资落定的消息。

这似乎是一个远离风投、也是一个风投远离的行业。情趣用品业在国内已有近20年发展，截至去年底，没有一家公司公开宣称获得融资，也没有一家投资机构宣布涉足。

但，改变出现在近期。

最近，国内最大的性用品制造商之一的温州爱侣保健品公司，获得了深创投领投、永宣资本跟投的3亿元投资。投资方认为，任何投资都希望是从抛物线底部往上走，做成长期投资。而情趣用品行业，就是一条往上走的抛物线。

一半海水一半火焰

业内人士透露，早期干这行，渠道获得毛利率一般超过60%.高额的回报率，让越来越多的人加入。一时间，各地成人用品店遍地开花，以夫妻店为主。直白露骨的店名，灯光昏暗的布置，躲于闹市某个角落，至今仍是人们对此行业的印象。

蔺德刚是受到渠道“诱惑”的创业者代表之一。2003年，他创办春水堂，拿着借来的3万块本钱，用3000块请人做了一个网站，一部电话、一台电脑，就开张了。用了三四年，春水堂在全国开了100多家门店，专做B2C网点，一年的销售额过千万元。

上游生产厂商的收益同样引人注目。以海外代工起家的爱侣，2001年的销售过千万元。

丰厚的利润是创业者们的“动机”，不过，国内第一家情趣用品店“亚当夏娃”创始合伙人、现欢喜堂创始人粟卫国的一句玩笑却是创业者们的真实写照，“只看到贼吃肉，没看到贼挨打”，他是国内第一家情趣用品店亚当夏娃的创始合伙人。

首先的挑战是心态。

“觉得下里巴人。”蔺德刚说自己有过一段纠结的心路历程，当初被当成流氓都习惯了。毕业于南开大学物理系的他，在一次聚会时碰到校友，对方得知他是 做情趣用品的，当时就一句话，以后别说你是南开的，丢不起这人。春水堂上线的一年多里，他基本没认真打理过，试图开一家别的“体面”的公司，但做了一个赔 钱的网络营销顾问公司，一年不到倒掉了，只好将事业重心回归到春水堂。

其次是创业者身处的行业乱象。

受流传的“暴利”引诱，此前做材料、马达、玩具等的工厂掉头做按摩棒、仿真娃娃等，捞一票的想法导致产品粗制滥造，卫生不过关，上游供货商质量良莠 不齐；正规门店不能销售口服壮阳催情产品，各种地下作坊未经审批的假药却流入市场，在“夫妻店”销量极大，至今扰乱商业秩序；线上竞争混乱，淘宝、拍拍等 的C端卖家不下4万家，以低价为手段，虽然质量难保证，但销售额很大。

此外，还有来自政策的风险。

早期，国内生产性器具第一人任校国在浙江奉化自己的工厂里因为“传播淫秽物品”被捕。直到目前，情趣用品行业还是无政策支持、无监管部门、没有正式的行业协会、无行业标准的状态。

有意思的是，和很多人原以为的“低端”背景不同，情趣用品行业里做出些模样的创业者，学历和工作背景都不低。比如，任校国毕业于浙江医科大学，做过 医院泌尿科医生；蔺德刚毕业于南开大学物理系；粟卫国毕业于北京中医药大学，曾是同仁堂药店的区域经理。

线上微利线下微量

经营了快10年，蔺德刚对用户群体变化的感受明显。比如之前是35-45岁的多，现在更年轻化了；过去是自用保健类产品旺销，现更偏向于两人同时使用的性玩具；过去只看样子像不像，现在重视设计感、做工，讲时尚；过去可能一年买一次，现在品类多样，消费频次增加。

这些变化，直接作用着消费市场。

情趣用品店的经营者过去有相同发现：客人只要进店，肯定会买东西，且很少讲价钱，都是交钱后迅速离去，客人不逗留，对价格不敏感。这对外界，更增添了行业暴利的色彩。

蔺德刚对于这种说法有点打抱不平，现在这哪是什么暴利行业啊？

“早年做实体店，毛利确实很高，一般定价至少1：3，100元的卖300元，抛去店租、人力，65%以上的毛利，从2005年开始，门店毛利变得低了。”他对南都记者说，互联网消费让用户不仅对价格敏感，还乐于比价，情趣用品已是线上微利、线下微量。