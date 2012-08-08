【投资】大型VC机构展开营销攻势 硅谷精神“创新或灭亡”

北京时间8月7日消息，据国外著名博客网站刊登署名为莱斯利•希区柯克(Leslie Hitchcock)的文章称，社交媒体已经将风险投资家变成为了万众瞩目的明星，这是风险投资历史上出现过的最神奇的事情之一。在当前这个由社交媒体主 宰的商业世界里，打造个人品牌是你成功的关键。对企业家和风险投资家而言更是这样，因为在现在这个社会，他们正逐渐从幕后走向前台。

以下是文章内容全文：

在报道美国硅谷科技企业的过程中，传统媒体近期将焦点锁定在风投资本(venture capital, VC)进行的市场营销上面。

VC当然是一股可以改变市场竞争格局的力量，这一点在近期表现得突出。好事者总是对目前的VC市场状态议论纷纷，但科技产业近期似乎正在借助本地投资者的知名度大做文章。原本一直非常低调的VC机构现在正积极地进行市场营销，但他们的这种高调行为也让有些人感到不舒服。

风投机构Brooklyn Bridge Ventures的查理•奥唐奈(Charlie O’Donnell)对此解释称：“很多VC机构都觉得有必要向市场解释选择与自己合作的原因。”

市场营销专业人士都不屑于向传统媒体解释其中的道理，因为这早已经不是什么新鲜事物了，我们的缝隙市场产业一直在使用自我营销这种推广方式。

尽管并不是所有的VC机构都赞成进行自我营销这种做法，但还是有部分机构目前通过积极创建起差异性的竞争优势占据了该市场的前沿位置。所以，到底有 哪些VC机构在市场中处于领先地位呢?下面就让我们对几家大型知名VC机构的做法进行一次检阅，并从市场营销的角度分析他们这样做的目的。

1. Andreessen Horowitz：创始人营销

风险投资机构Andreessen Horowitz的公司宗旨是：信心满满、超越生活、成功和慈善。马克•安德森(Marc Andreessen)和本•霍洛维茨(Ben Horowitz)共同创建了这家VC公司，并分别以各自的姓氏组成了公司名称。因此，当媒体报道Andreessen Horowitz时，这两位创始人的知名度也就随之上升。这种互为彼此的宣传模式非常吸引硅谷的注意力。

马克•安德森和本•霍洛维茨发表的大量博客都向公众开放，人们可以非常容易地了解到这两位创始人感兴趣的初创企业和创始人、他们如何投资以及他们在风投界的影响力。

根据我的经验判断，将公司品牌与个人联系在一起的唯一缺点是：人非圣贤，孰能无过。一旦个人名誉扫地，那么VC机构也将深受影响。但是他们乐于承担 这种风险，这是显而易见的事情。而且在这一点上，他们做得还相当不错。安德森这样解释自己对外非常坦诚的原因：“我们想要外界了解公司历史。一直以 来，VC机构都默默无闻。如果你问我Sequoia或Kleiner Perkins的创业历程，我根本就不知道。”

2. Greylock Partners：投资组合营销

为了效仿Andreessen Horowitz的营销策略，Greylock请来了LinkedIn创始人、著名投资者雷德•霍夫曼(Reid Hoffman)，而且迅速增加了公司的知名度。但在推广品牌方面，Greylock很明显并不愿意甘冒孤注一掷的风险。因此，该公司更愿意让投资效果证 明自己的实力。Greylock参与投资的公司包括开源软件整体方案供应商Cloudera、在线音乐流媒体服务提供商Pandora、图片社交平台 Instagram、域名解析系统服务提供商OpenDNS和轻博客网站Tumblr。Greylock想让客户知道，这些都是在业界知名度较高、影响力 较大、发展非常稳定的公司。

这是一种更加不易被人察觉的市场营销技巧，然而除非金融市场发生巨大转型，否则这种技巧可以一直为公司发展保驾护航。当然，投资失败也是常有的事情，经历过本世纪初互联网泡沫破灭的我们这一代人对此尤为敏感。但在产业重建的过程中，这不失为一种稳定的营销技巧。

3. Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB)：服务营销

在今年5月召开的 TechCrunch Disrupt NYC大会上，一个讨论小组突出介绍了VC产业部分著名的投资人，其中就包括KPCB合伙人麦克•阿伯特(Mike Abbott )。我当时参加该小组的讨论，并对VC到底能够给其投资的初创企业带来什么价值这一问题特别感兴趣。KPCB早在十年前就具有前瞻性地开始研究这一问题。 正如阿伯特指出，KPCB对待这一问题非常严肃，该公司探讨这一问题的深度已经远远超出仅仅为初创企业提供付费服务那么简单，比如提供招聘、市场分析和建 议等。

VC机构在现有服务的基础上增加市场营销或沟通建议的做法是明智之举。KPCB特别指出，该公司的市场营销推广服务并不是针对大型企业，而是专门为该公司投资的初创企业量身定做的。这是一种非常明智的差异化竞争。

4. Sequoia Capital：成功案例营销

从无到有地培育一家初创企业确实是一件非常艰巨的工作，但Sequoia向世人证明，该公司有能力完成这项任务。Sequoia是网络安全设备商 Palo Alto Networks、在线旅游搜索服务提供商Kayak和云计算平台商业软件提供商ServiceNow的早期投资机构，而这三家企业现在都已经成功上市。

将一家初创企业从创意阶段一路带到IPO是每一个创业者的终极梦想，而获得高水平VC机构的支持则是通向这一梦想的必要条件。Sequoia的品牌宣传口号就是：成功一路有我护航。Sequoia能够为年轻的初创企业提供必须的支持和指导。

硅谷的创业精神早就从“改变或灭亡”变成了“创新或灭亡”。随着竞争的日益加剧，如今又发展成为“实现差异化或灭亡”。投资者都深谙其道，他们纷纷聘请专业的营销机构和公共关系机构的做法表明，他们意识到只有这样做才能够在业已饱和的市场中立于不败之地。

初创企业孵化机构、天使投资机构和小型投资公司都在努力实现差异化营销，并取得了不错的效果。那么，大型VC机构也应该从中学习成功的经验。