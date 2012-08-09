【投资】小米宣布收购MSNLite团队 研发米聊PC客户端

8月8日最新消息，小米公司今日对外宣布收购MSNLite团队，MSNLite团队进驻小米之后，将重点从事米聊PC客户端的研发工作。目前米聊PC客户端即将上线。对于本次收购的金额等问题，小米公司暂未公布。

据介绍，MSNLite是由Lite (莱特)工作室于2010年4月份开始研发的一款全面兼容微软MSN的客户端，是MSN非官方版本中最接近中国人操作习惯的第三方软件。截止到目前，MSNlite的活跃用户达到百万级别。

MSNLite在保留了msn的基本通信功能外，删除了广告、网站链接，增加了多账户登录、新浪微博插件、聊天截图、离线文件传输、聊天记录本地加密、聊天记录云备份等功能。

对于小米收购MSNLite一事，小米联合创始人黄江吉表示，MSNLite是目前市场上最好用的第三方MSN客户端软件。MSNlite团队在 PC客户端软件方面拥有丰富的实战经验，加入小米，无疑给小米在PC客户端的研发方面注入新的力量。同时，黄江吉也表示，MSNLite团队加入米聊之 后，将重点研发米聊PC客户端。届时，米聊将实现手机客户端与PC客户端的信息互通，更加方便米聊用户之间的交流。

对于米聊推出PC客户端，黄江吉指出，米聊PC客户端的推出主要是源于用户的需求，通过米聊PC版，更加方便的与米聊上的朋友沟通，真正做到让沟通无处不在。

据悉，近日小米刚刚成立了小米IM实验室，截止到目前，米聊注册用户已经超过1700万。业内人士指出，成立小米IM实验室、收购MSNLite团队，在一定程度上也表明了小米将开始继续强化IM市场地位。