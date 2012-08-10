【投资】VC青睐服装订制网站 市场规模超3000亿美元

据国外媒体报道，风险投资公司恩颐投资(New Enterprise Associates)和Accel Partners当前正加速对电子商务公司进行投资，因为越来越多的消费者正转投向小众的服装订做网站，而这里的服装售价也要比百货商店便宜得多。

根据美国风险投资协会(National Venture Capital Association)提供的数据，上述两家风投公司，伙同光速创投(Lightspeed Venture Partners)和Battery Ventures，帮助网络零售产业在今年已经募集到3.287亿美元资金，较2011年全年的水平增长了一倍以上。

服装订做创新公司J. Hilburn、American Giant和Bonobos当前正在争夺美国电子商务市场的份额。市场调研公司Forrester Research预计，到2016年美国电子商务市场的规模将达到3270亿美元，远超过2011年的2020亿美元。通过从工厂直接向消费者发售产品， 这些创新公司省去了供应链环节，从而能够向消费者提供比百货商店低出许多的产品售价。它们借此获得了比网络零售巨头亚马逊高出许多的利润率，并赢得了消费 者和风险投资公司的青睐。

Battery Ventures的合伙人布莱恩·奥马利(Brian O"Malley)表示，“J. Hilburn将会销售与杰尼亚(Zegna)采用相同意大利面料的衬衣，只不过杰尼亚的衬衣在内曼·马库斯(Neiman Marcus，美国精品百货店)的售价达到了300美元。J. Hilburn能够以更低的价格向消费者销售完全相同的订制衬衣。但是因为没有中间商，J. Hilburn依然能够从中获得非常高的利润率。”

恩颐投资的 合伙人哈利·维勒(Harry Weller)表示，这些创新公司的吸引力，部分的来自于消费者无法从传统的网络零售商那里获得全新的体验。通常情况下，J. Hilburn的一件男式衬衫面料费用为35美元，制作费为22美元。这也就是说，一件衬衫57美元的售价，要比Ermenegildo Zegna采用相同面料售价达到200美元的衬衫便宜的多。在内曼·马库斯的官方网站中，杰尼亚的衬衫售价达到了325美元至435美元。

高毛利率

J. Hilburn联合创始人、首席执行官希尔·戴维斯(Hil Davis)表示，一件衬衫57美元的售价，能够让公司公司的毛利率达到54%。亚马逊在2011年的毛利率仅为22%;美国百货商场运营商梅西百货在最 近一个财年的毛利率为40%。戴维斯就此表示，“很明显，通过这种经营方式，你能够降低零售供应链环节的很大一部分支出。”截至目前，杰尼亚及亚马逊发言 人均对此报道未置可否。

这种全新的业务模式也获得了一些传统零售店的投资。今年4月份，美国高端百货店运营商Nordstrom便引领了对男装品牌垂直零售网站 Bonobos的投资。Nordstrom此举旨在改进公司产品的网络销售。Nordstrom发言人科林·约翰森(Colin Johnson)在接受采访时表示，“网络当前是我们增长速度最快的业务。Bonobos是一家快速增长的公司，确实符合男士购物的习惯。能够从这家公司 学习经验，我们感到非常兴奋。”

学生项目

Bonobos创办于2007年，当时曾是斯坦福商学院学生布莱恩·斯帕利(Brian Spaly)和安迪·邓恩(Andy Dunn)的一个研究项目。在前往哥伦比亚出席一位好友的婚礼期间获得了手工缝制的裤子之后，这两位斯坦福的学生发现了一个从未被发现的小众市场。

在向斯坦福的同学们出售了一些样品之后，他们创办了Bonobos网站。目前，这家网站已经从光速创投和Accel Partners手中募集到超过3800万美元资金，以把自身的业务从裤子订做扩展至衬衫和西服的订做。

Bonobos当前是美国最大的男性服装订制网站;J. Hilburn是美国最大的衬衫订制网站;American Giant则主要销售男性休闲服装。上述公司的设计师们都会与服装制造商在款式、面料以及服装缝纫质量上进行密切的联系。通过全年不停的向制造商下订单， 他们能够确保制造商为他们小批量提供产品。

蜜月创意

戴维斯曾 经是对冲基金Citadel LLC的一位零售分析师。他在维京群岛度蜜月时迸发了创办J. Hilburn的想法。2007年，他伙同曾任瑞士信贷第一波士顿(Credit Suisse First Boston)投资银行家的威瑞尔·拉索德(Veeral Rathod)，联合创办了J. Hilburn。上述二人都喜欢奢侈品衬衫，同时又厌恶购物。戴维斯说，“如果相同面料的订制衬衫售价仅为109美元，又有谁会去购买250美元已经制作好的衬衫?”

J. Hilburn预计，公司今年的营收将会较上年的1700万美元增长一倍以上。与亚马逊超过1亿人的用户群体不同，J. Hilburn的成功依赖于一小群衷心的客户。

精品网站

根据美国风险投资协会提供的数据，恩颐投资已经对一些精品网站投入了1870万美元。恩颐投资的投资对象包括了配件供应商BeachMint，以及 闪购网站Gilt。Gilt新闻发言人詹妮弗·米勒(Jennifer Miller)表示，公司计划在2013年进行首次公开招股。

American Giant从今年2月份开始在线销售卫衣，该公司直接从工厂向消费者发货。与Bonobos类似，总部位于旧金山的American Giant也提供订做的服装。通过网络销售产品，让American Giant削减了大量的供应链成本，因此能够承担许多零售商无法承担的价格。American Giant此前已经从天使投资人手中募集到500万美元资金。尽管不愿投入详细的数据，但该公司预计明年的营收将增长两倍。

Battery Ventures的奥马利表示，“所有人都在关注这些创新公司，因为它们能够提供粘性的产品，不仅让消费者喜欢，而且能够让消费者成为回头客。这个市场仍拥有着大量的增长潜力。”