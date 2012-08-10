【投资】科技结合商业：星巴克将注资Square

据国外媒体报道，昨天爆出Square和星巴克强强联合的消息，令人震惊不已。不过，在听了两家公司的CEO杰克-多西(Jack Dorsey)和霍华德-舒尔茨(Howard Schultz)阐述了各自观点之后，科技和商业的结合在这两家公司身上显得再合适不过的了。

Square和星巴克强强联合

今日清晨，两家公司在纽约酒店召开了一个小型记者招待会，他们很明显的预感到在昨晚新闻公布之后记者们会有很多问题。

舒尔茨率先发言，他表示希望此次同Square的合作可以达到两个目的：1)提升星巴克的顾客体验，2)普及Square的新型支付方式。作为合作 的一部分，星巴克将在Square的下一轮融资中投入2500万美元，舒尔茨本人还将加入Square的董事会。从这一点来看，他的发言表明他认为 Square具备永久改变商业的潜力。

通过推出手机APP，星巴克已经在移动支付方面斩获颇丰，目前已经完成了6000万笔交易，这仅仅才一年的光景，相当于每周完成了100万次交易。这一成功使得星巴克看到了大众对移动支付的巨大需求，从而适时调整了自己的商业目标。

舒尔茨表示，“星巴克推出的移动支付非常受顾客的欢迎，这使得在过去六个月左右的时间里，在支付领域有一定知名度的科技公司大都同我们进行了接触， 不管他们是移动支付公司还是传统支付公司。”星巴克同所有的潜在合作伙伴都进行了会谈，但该公司负责数字战略的主管亚当-布罗特曼(Adam Brotman)最终说服舒尔茨选择了Square。

舒尔茨表示，他和杰克-多西进行了良好的沟通。他说，“有一次杰克和我坐在一起谈话，突然之间我意识到科技、创新以及他们正在做的这些事情，将对未来整个支付行业造成巨大的改变，对我们而言进行合作是一个非常自然的选择。”

多西的心情同舒尔茨一样兴奋。他说，“这绝对称得上是划时代的合作，对Square而言无疑是这样，但我认为两家公司都可以从中获利。此次合作一定会对世界造成正面的影响。”

Square的CEO表示，星巴克长久以来总是专注于提升顾客体验，他个人对此十分钦佩。他很赞赏星巴克调制咖啡的认真态度，从进入咖啡店到离开的这段时间里，总是能让他感到非常温馨。

两人还同媒体谈了很多其他的内容，其中最为精彩的有下面几个要点：

当被问及星巴克是否会像其他支持Square的商家那样需支付2.75%的手续费时，舒尔茨没有正面回答这个问题。他表示，相对于目前使用的信用卡 刷卡器，星巴克可以从Square中节省不少成本。多西也补充到，Square将继续努力降低许多和处理信用卡相关的手续费用。

为了支持Square支付，星巴克并不会改变原有的整个支付环境，因为目前该公司已经配备了可以扫描APP上二维码的设备。多西表示，“Pay With Square”这款APP将会生成条码，从而支持已有的扫描设备。

星巴克计划在假日购物季到来之前，向整个美国普及Square。

多西表示，舒尔茨能加入Square的董事会让他非常激动，因为他过去就曾在私底下要求舒尔茨成为Square的独立董事。作为一家初创企业，如果能邀请具有明星效应的舒尔茨加入董事会，是一件非常轰动的事情。

舒尔茨表示，在星巴克内使用Square移动支付服务，将显著“提升Square的知名度”。他还表示，星巴克希望Square成为业界的标杆，这样星巴克就不会妨碍其他公司(包括其他咖啡店)去使用Square。

多西和舒尔茨均表示，未来的支付科技并不会那么明显，人们将对新型的支付手段习以为常。舒尔茨由衷希望，未来的顾客能同咖啡师建立起更为紧密的人际关系。

舒尔茨表示，星巴克一直在尝试使用电邮和手机进行下单，但目前来看操作起来还是太复杂了。他说，“短期来看，这种服务不会出现什么进展。”

当顾客的脸出现在监控摄像头中时，星巴克并不会利用“Pay With Square”的功能进行自动支付。目前，Square只有在收银台才能够被使用。

多西称此次合作具有“首创性”，并表示他对未来同其他大型、中型和小型企业的合作充满期待。

多西表示，星巴克向Square注资的2500万美元，绝大部分将被用来进行招聘和在全美进行普及。

在被问及同Square的此次合作有可能会减少收银员的就业机会时，舒尔茨明确表示“不会”。相反，他认为通过普及Square将有助于创造更多的工作机会。

目前，虽然Square和星巴克之间有合作协议，但彼此依然保留了各自APP的独立性。