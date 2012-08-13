【投资】大众点评获D轮6000万美元融资 用于移动互联网、团购等

8月10日消息，网易科技独家获悉，大众点评网近日已完成新一轮融资6000万美元，低于C轮1亿美元，该消息目前已得到大众点评网证实。

大众点评网向网易科技证实，大众点评已经以不低于上一轮估值的价格再获超过6000万美元投资，该笔资金将继续用于移动互联网、团购业务及新业务拓展。

多位消息人士昨日向网易科技证实，今年上半年，多家投资机构与大众点评网洽谈融资，融资规模在5000-7000万美元左右。

该消息人士同时透露，大众点评网本轮投资方由红杉资本等多家机构追加投资，估值约在9亿美元左右。大众点评网对此表示否认，称本轮估值仍超过10亿美元。

本轮融资是大众点评网第四轮融资。2006年1月，大众点评网第一轮融资，投资方为红杉资本。2007年5月，大众点评网进行第二轮融资，投资方为Google。2011年，大众点评网得到挚信资本、红杉资本、启明创投、光速创投四家联合1亿美元投资，估值曾达到10亿美元。

另据消息人士表示，大众点评网此轮6000万美元投资足够花到2013年。

目前大众点评移动客户端独立用户数将破4000万，是去年同期的4倍，同时移动互联网浏览量超过PC端浏览量。

根据团800数据显示，大众点评网旗下团购月销售额位居国内团购网站第三位，六月销售额约为2.4亿元。消息人士透露，大众点评网目前主要营收来自团购服务。