【投资】大众点评获D轮6000万美元融资 用于移动互联网、团购等

8月10日消息，网易科技独家获悉，大众点评网近日已完成新一轮融资6000万美元，低于C轮1亿美元，该消息目前已得到大众点评网证实。
大众点评网向网易科技证实，大众点评已经以不低于上一轮估值的价格再获超过6000万美元投资，该笔资金将继续用于移动互联网、团购业务及新业务拓展。
多位消息人士昨日向网易科技证实，今年上半年，多家投资机构与大众点评网洽谈融资，融资规模在5000-7000万美元左右。
该消息人士同时透露，大众点评网本轮投资方由红杉资本等多家机构追加投资，估值约在9亿美元左右。大众点评网对此表示否认，称本轮估值仍超过10亿美元。
本轮融资是大众点评网第四轮融资。2006年1月，大众点评网第一轮融资，投资方为红杉资本。2007年5月，大众点评网进行第二轮融资，投资方为Google。2011年，大众点评网得到挚信资本、红杉资本、启明创投、光速创投四家联合1亿美元投资，估值曾达到10亿美元。
另据消息人士表示，大众点评网此轮6000万美元投资足够花到2013年。
目前大众点评移动客户端独立用户数将破4000万，是去年同期的4倍，同时移动互联网浏览量超过PC端浏览量。
根据团800数据显示，大众点评网旗下团购月销售额位居国内团购网站第三位，六月销售额约为2.4亿元。消息人士透露，大众点评网目前主要营收来自团购服务。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|