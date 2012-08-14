【投资】让风投的目光重新盯上餐饮

通过外部有力的政策支持，风险投资有了获利退出的渠道，加之企业内部加强管理、规范各种流程。练好内功、回归根本的的中国餐饮企业必能再次迎来风险投资的青睐。

昔日被VC看好的中国本土餐饮企业，如今已难以吸引风险投资者的目光。

而看起来困难重重的当下，也许蕴含着某种机会。毕竟，机会有时是披着危机的外衣来到我们面前的。虽然按期鲜有好消息传出，但是餐饮企业与风险投资合适的第二春也许离我们并不遥远。

困局背后的深究

从2007年开始风险投资对餐饮行业青睐有加，应该是考虑到国民收入增加导致饮食习惯结构性变化所带来的餐饮行业持续盈利的强劲势头。

2008年6月，小肥羊集团有限公司在香港联交所主板挂牌上市，成为中国“火锅第一股”。此前的2006年，英国私募基金3i和普凯投资基金(Prax Capital)，以共同投资者身份对小肥羊的投资也得到很好的回报。2012年2月2日，小肥羊正式在香港联交所除牌，投入百胜集团怀抱成为肯德基、必胜客的兄弟品牌。顺利完成了从地方民营餐饮公司变身国际企业之路。

与此相对，当年一窝蜂杀入餐饮行业的投资者们，如今多面临5年到期退出的问题，上市之路反而看起来比较渺茫。据统计，目前A股仅有寥寥数家餐饮公司，包括全聚德、西安饮食、湘鄂情和绵世股份。2011年下半年，由于中国证监会提高了内地餐饮企业的IPO门槛。2012年排队上市的515家IPO申报企业中，餐饮类企业目前只有4家。

与经济蓬勃发展看起来有些不搭调的餐饮企业上市困局背后有些更深层次的原因。

在风投看来，只有“连锁型餐饮”企业才值得投资。原因是连锁才有机会控制成本和流程，从而快速成功复制，达到上市要求，IPO之后风投套现顺利退出。无疑上市实现利润是资本的终极目的。被投资的企业不能成功按期上市，即使有对赌协议对投资者来说仍然是种失败。

资本的逻辑在此与餐饮企业的发展产生了些许分歧，上市只是企业经营的一个阶段性成果，让公司平稳、长期可持续运行并提供稳定的利润投入再生产才是餐饮企业的终极目标。快速扩张可以达到上市规模，随之而来的人员成本、管理成本的成倍增加会分散企业的精力，无法把主要资源聚焦在保证产品和服务质量上。

“要质量，还是要规模？”此时变成了一个问题。很多时候新开店要有一年左右培育期才能实现盈利。有些企业在引入风投之后，用短期内同时开店的办法满足风投对规模的要求，但此举必然影响利润同时带来一定的管理混乱。

如果有不错的现金流，餐饮企业还是应该克服诱惑，以保证质量为先。有品质才有客户，有规模未必能吸引消费者。很少有人会在意吃饭的餐厅是在美国、香港或者还是在国内A股上市，菜品好吃才是关键。

中国餐饮的短板

餐饮企业有自己比较突出的问题：漏开发票无法有效监管、人员流动率高、抗风险能力弱。

首先，吃饭不开发票是个普遍现象，这对于上市公司来说问题比较大。IPO的目的是获得较高的市盈率，计算的基础数据来源于公司的各项票据。如果票据不规范，那么就难以有效核算与监督。有些朋友认为“规范操作会导致餐饮企业的成本增加，继而导致盈利下滑”，笔者则完全不能同意此观点。中国古代有“以义生利，利以丰民”之说，不开票透露的税款是不义之财企业本不该得，而且与其说是企业故意为之，不如说消费者还没有养成开票习惯或者嫌麻烦。如果能找到合情合理的办法解决此问题，相信企业和消费者都会接受。