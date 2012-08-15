【投资】VC/PE享700亿新三板大餐 挂牌数有望超2500家

新三板，千呼万唤始出来。中国证监会近日宣布，经国务院批准，决定扩大非上市股份公司股份转让试点。

如果说市场投资者只是得到了新三板扩容财富盛宴的边角料，那么成长型、创新型企业便是这场饕餮盛宴的主客。今年中小企业普遍感觉生存状况严峻，最突出的是企业融资难度和融资成本明显提高，拓宽中小企业融资渠道也成为近段时间市场最大的呼声。

新三板扩容帮助企业打通融资渠道

曾几何时，创业板建立初衷是为中小企业服务，解决中小企业融资问题，而实际上目前创业板的进入门槛较高，众多的中小微企业达不到上市条件，难以利用资本市场进行直接融资，而大量这样的企业都需要资本市场的服务。

而新三板则定位于为成长型、创新型中小企业提供股份转让和定向融资服务，新三板的扩容将加强对经济薄弱环节的支持，促进民间投资和中小企业发展。

从制度上来说，新三板才是中国真正意义上的“创业板”，而美国NASDAQ的发展过程，也为新三板的发展指明了方向，也许美国NASDAQ的今天就是中国新三板的明天。

创投企业将从新三板中获益超700亿元

值得注意的是，新三板扩容之后，VC/PE机构在面临更多的投资标的的同时，退出渠道也较以往更加顺畅，这对回报水平每况愈下的VC/PE机构而言无疑是重大利好。

首先，由于新三板企业目前价值未得到完全开发，2012年上半年挂牌企业平均市盈率仅为18.20倍，而中小板、创业板的市盈率在30倍上下，相比之下，VC/PE机构注资新三板成本较低，日后退出可带来可观的回报。

其次，虽然挂牌企业盈利水平不能与场内市场企业匹敌，但高新园区内的中小企业均是具有良好成长性的创新型企业，VC/PE机构在帮助园区内企业解决资金问题之余，还能为被投企业带去先进的技术、规范的管理及广阔的市场，被投企业的高速发展也将为其投资者们带来可观回报。

目前新三板在板企业有124家。机构预测，3年后新三板挂牌公司数量有望超过2500家。新三板的推出为VC/PE投资提供了新的退出通道，对创投企业是一个重大利好，从长期来看，创投企业将从新三板获益超过700亿元，预计会成为新的一个投资热点，有兴趣且有一定风险承受能力的投资者可以考虑参与。