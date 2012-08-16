【投资】6家美国名校排队投资A股 耶鲁去年回报超20%

证监会公布的最新QFII(合格境外机构投资者)名录显示，不到一个月共有四家境外机构获批QFII资格。至此，我国QFII机构总数达到176家。其中，中银集团人寿保险有限公司在7月12日获批QFII资格，霍尔资本有限公司、得克萨斯大学体系董事会以及南山人寿保险股份有限公司均在8月6日获批。记者统计发现，这176家境外机构中，有6家来自美国名校，它们分别是得克萨斯大学体系董事会、普林斯顿大学、哈佛大学、哥伦比亚大学、斯坦福大学、耶鲁大学。

5大名校基金获批额度达6亿美元

根据外管局公布的数据显示，截至7月20日，耶鲁大学累计获批额度为1.5亿美元，斯坦福大学为1亿美元，哥伦比亚大学为1亿美元，哈佛大学为2亿美元，普林斯顿大学为0.50亿美元。其中，耶鲁大学、斯坦福大学两次申请增加投资额度，并获得批准。

五家拿到获批投资额度的大学机构中，耶鲁大学进入最早，获得QFII资格的时间为2006年4月14日。第一次获批投资额度的时间也较早为2006年8月1日，额度为0.50亿美元。 2006年A股波澜壮阔的大牛市让中国股民印象深刻，创造了A股史上的最高点6124点，显然耶鲁大学基金会赶上了这样的好时机。品尝到了A股市场甜头的耶鲁大学基金再次申请追加投资额度，2008年5月19日获批1亿美元的投资额度。德克萨斯大学的获批额度尚未披露。

耶鲁大学去年投资回报率超20%

五大名校基金中，耶鲁大学投资表现最为抢眼。

耶鲁大学基金年报显示，2011年，耶鲁基金管理资金规模为193.74美元，折合人民币1223.33亿元，接近我国一线基金公司的资产规模。

2011年，耶鲁基金的投资回报率为21.90%。在2011年6月30日之前的十年里，耶鲁基金的年度投资回报率一直高达10.1%，超过3.7%的国内股票回报和5.2%的国内债券回报。这也让耶鲁基金成为业绩排名在前1%的大型机构投资者。

据耶鲁大学披露，耶鲁基金的投资中，权益投资占比34%，房地产投资占比20%，绝对回报类17%，自然资源类9%，国外股权9%，国内股权7%，债券和现金4%。

在A股的投资中，耶鲁大学持有最久的股票是美的电器，自2006年起一直是美的的前十大股东。截至2006年底，耶鲁大学持有648万股美的电器，后逐渐增持，至2011年第四季度，持有3337.02万股，位列美的电器第八大流通股东。但到今年一季度，美的电器前十大流通股东中已经没有了耶鲁大学的身影。

2006年以来，美的电器呈现了两波大行情，股价由0.42元(前复权)涨到12.96元，最高曾达到每股21.30元。

此外，耶鲁大学在2009年至2012年二季度还持有格力电器、双汇发展、中国国贸等股票。

目前，耶鲁大学持有格力电器5281万股，双汇发展658万股，中国国贸1629万股。

投资收益间接影响大学竞争力

基金会在美国大学的地位非常关键，主要体现在对学校的日常收入和留存资产的影响上。大学基金会每年都将一部分投资收益转为日常收入，支持学校的日常开支，这已成为大学最重要的收入来源之一。

新财富杂志研究员毛学麟曾撰文指出，以耶鲁大学为例，投资收益转入占总收入的比例由2000年的22.2%上升至2005年的32.1%，并超过赞助研究成为最大的收入来源。实际上，耶鲁大学的收入增长主要由基金会投资转入拉动，从2000年到2005年总收入提高5.04亿美元，其中2.86亿美元来自基金会的贡献。耶鲁大学的基金会留存资产从2000年的100亿美元增加至2005年的152亿美元。

雄厚并且连续的收入是大学竞争力的关键要素之一，名校以此吸引一流的教授、提供先进的研究设备、资助开创性的研究项目等，因此基金会的投资效率也将间接影响大学竞争力。据相关统计，大学的排名与投资收益回报率之间存在较高的相关性，美国三间顶尖大学基金会的平均收益率为32%，一流大学为19%。

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一个月内4家境外机构获批QFII

证监会公布的最新QFII(合格境外机构投资者)名录显示，不到一个月共有四家境外机构获批QFII资格。至此，我国QFII机构总数达到176家。记者注意到，今年以来证监会加快QFII资格的审批，最多的一个月是今年3月，共放行11家境外机构。而2011年前11月，只有15家境外机构获得QFII资格。

证监会主席郭树清此前多次表示，适度加快引入QFII的步伐，增加投资额度。近半年来，QFII资格和投资额度审批步伐明显加快，远超去年同期。

证监会此前通报，上半年证监会批准了37家境外机构的QFII资格，同比2011年上半年增长了30家。上半年，QFII共增加额度56.39亿美元。截至目前，共有147家QFII获得外汇局批准的投资额度共计285.33亿美元，开立QFII资金账户169个，123家QFII共计汇入资金213.01亿美元。

今年上半年，除了1月份净汇出资金2.25亿元人民币之外，其余5个月资金全部呈现净汇入的局面，且持续增长，累计汇入资金104.22亿元，与2011年上半年的68.52亿元、下半年10.38亿元相比，净汇入的增长幅度很大。

QFII运作模式主要是自有资金投资、发行基金和发行结构性产品，分别占QFII总资产的三分之一左右。截至2012年6月底，QFII账户总资产合计2759.34亿元，较2011年底上升9.06%(剔除净汇入资金影响后增长6.53%);其中股票资产1929.65亿元，较2011年年底上升8.55%。上半年净买入证券95.13亿元，较2011年下半年净买入证券40.73亿元增加了一倍以上。股票资产约占QFII总资产的7成。