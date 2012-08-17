【投资】京东方8.5代线总投资285亿 筹资成艰巨任务

提到A股市场上的 “烧钱大王”，人们或许立刻会想到京东方A。在追赶国际巨头的道路上，屡屡踏错节奏的公司陷入了一个 “越投越亏”的怪圈。今天，京东方又抛出一个总投资高达258亿的8.5代线合建项目，其中公司需自筹70亿元。虽然京东方表态将“竭尽全力”筹资，但对 于挣扎在亏损边缘的公司而言，筹资70亿元恐怕将是一个艰巨的任务。

8.5代线总投资285亿

京东方今日公告，8月14日，公司与合肥市人民政府、巢湖城市建设投资有限公司签订框架协议，拟投资285亿元，在安徽省合肥市投资建设一条薄膜晶 体管液晶显示器件(TFT-LCD)8.5代线，生产“55”及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品。设计产能为玻璃基板投片量90千片/月及配套整 机厂房(规划产能1000万台/年)和综合配套区，项目选址在合肥新站综合开发试验区。

公告显示，在总计285亿元的投资额中，合肥市人民政府、巢湖城市建设投资有限公司出资100亿元，京东方出资70亿元，剩余115亿元由双方共同 向银团借款。此外，合肥市人民政府承诺将在地块配套条件、土地价格、能源供应、财政奖励、政府补贴等方面为项目提供政策性支持。

实际上，对于挣扎在亏损边缘的京东方来说，要拿出这70亿元其实并不容易，公司心中也没有太大的底气，在公告中称“承诺竭尽全力为项目公司筹集到70亿元人民币注册资本金”。

陷投资亏损怪圈

一般情况下，上市公司提出巨资筹建新项目，往往会引发市场资金的憧憬，但是对于京东方来说，更多的却可能是引发担忧。自2003年起，京东方就开始 在面板生产技术上追随行业巨头的脚步。但事实证明，京东方的数次重要投资都慢了一拍，此后的多年中，京东方一次又一次的融巨资投入，却一次又一次的亏损。

公开资料显示，京东方2003年分别斥资3.8亿美元收购韩国现代的液晶显示屏业务，以及12亿美元打造北京TFT-LCD5代线项目。而当2005年5代线投产时，日本和韩国已经开始大打“价格战”，导致了京东方5代线连续两年亏损。

2007年，京东方斥资34亿元用于成都京东方第4.5代TFT-LCD生产线项目，换来的却是2008年亏损8亿元。2009年，京东方再募资 120亿元建设6代线，但该项目建成之际的2010年又遭遇快速爬坡，当年巨亏20亿元。去年，公司宣布盈利5.6亿元，避免了因为连亏两年而被 “*ST”的尴尬，但是盈利主要还是依靠出售矿业资产所获的36亿元收益，公司的主营依旧亏损。

京东方今年一季度财报显示，公司继续亏损4.9亿元，占公司收入愈七成的TFT-LCD业务毛利率为-7.1%。就是在这样的背景之下，在一次次豪赌中屡战屡败，却又屡败屡战的京东方，再一次振臂高呼，要“竭尽全力”筹资70亿元。