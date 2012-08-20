【投资】99旅馆连锁首轮融资7500万美元 海纳亚洲和高盛参投

日前，记者从玖玖旅馆管理股份有限公司获悉，该公司投资并管理的99旅馆连锁(简称“99”)完成了首轮融资，预计总融资金额为7500万美元。这是今年继布丁酒店、桔子酒店之后，中国连锁酒店第三笔成功融资的案例。

记者了解到，此轮融资中约3500万美元的首期投资款已经到位。投资方为海纳亚洲创投基金、高盛集团和Abaci投资。在美国SIG基金和高盛银行为主的投资组合资金支持下，99计划于2015年前后在海外上市。

99总裁吴恕成透露，投资资金到位后，将会主要用于99的门店扩张，以及优化公司运营体系。他表示，99的价格体系将会在一两年内坚持“全国平均房价99元”政策不变，价牌一年一公布，保持相对稳定。