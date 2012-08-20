王岑：投资线下企业会更稳健

身为天图创投合伙人，王岑近年来主导完成的项目多为消费连锁企业，包括伊美尔医疗美容、慈铭体检、周黑鸭、福奈特洗衣等等。因此，王岑在投资界有一个绰号，叫做“王连锁”。

2012年，王岑看中了珠宝行业，出手5200万元投资了线下连锁珠宝企业浙江曼卡龙珠宝。面对互联网热潮中种种新概念和新商业模式，“王连锁”仍然锁定了传统模式。日前，关于珠宝投资的趋势与前景，他接受了《中国经营报》记者的专访。

《中国经营报》：珠宝并不是一个新兴的行业，是什么样的市场力量让你决定投资这一行业的企业的?

王岑：从总体来看，珠宝行业在一二线城市、发达地区的竞争，还是比较激烈的。香港的一些品牌，像周大福、周生生等在内地市场已经成熟，而国内的一些老品 牌，包括戴梦得等都在一二线城市也有了较为完整的布局。但是，三四线城市的市场还在开拓中，还没有达到非常饱和的状态，大品牌还没有渗透到这些区域。

其次，大品牌船大难调头，无论是在产品上还是渠道上，创新还是有相当难度的，毕竟企业管理的老化，不是一个珠宝行业的问题，是有普遍性的。因此，这就给了新型企业创新的机会，像珂兰钻石、全城热恋，包括我投资的曼卡龙都是这样的企业。

《中国经营报》：曼卡龙是一个传统渠道的珠宝企业，你为何会钟情于他?

王岑：我投资的核心原则是要赚钱，而不是讲故事给资本市场听。对于珠宝行业来说，线上的量没那么快做大。无论钻石小鸟或者是珂兰钻石，都有电商的概念在 里面，他们针对的是中低端客户，城市白领。然而，购物的习惯转变需要一个过程，一开始都是主打线上，后来才逐渐开一些体验店。

我的理念是传统的，投资也是看一个行业未来三到五年的趋势。珠宝行业O2O电商的概念非常好，但是我认为，在三到五年内，传统模式的份额还是要占70%~80%。在剩下30%的市场上，进行创新是可以成功的。但是我不敢冒这个险，我要以稳为主。

我没有要求我投资的企业未来给我带来暴利，它也不可能有暴利，因为这是一个传统渠道，踏踏实实的一家店一家店的开，成本费用都看得见摸得着，无法做投机 行为。曼卡龙20世纪90年代就成立了，浙江的企业很会精打细算，成本控制上也做得比较好。在区域布局上，他们还没有进入一线城市，只在江浙一带经营，收 入和盈利都是很透明的。

对于曼卡龙，我认为他们上市不会那么快，因为上市必须把量冲起来，利润方面也需要硬指标。我的原则是稳扎稳打，我们注资进去，在提升规模和内功 上，我还是倾向于内功方面。我们也不要求他们盲目地快速进军全国，毕竟，定位于新的区域，开一两家店是没什么用的，至少要开20家，供应链和产能都要跟 上，否则开店数量多了，却不一定能赚钱。

《中国经营报》：这些年里，你已经投了不少连锁企业，但并没有一家电商企业，你是怎么考虑的?

王岑：有一些电子商务企业，我是非常喜欢的，但是我管理的主要是人民币基金，目标是A股，所以很难投。电商企业的估值是按照海外的系统，以收入来估值的。而A股上市的企业，是以利润来估值的。

由于我投资的企业的目标是在A股上市，所以我需要回归于理智。诚然，传统企业在增长性、爆发性上，从短期来讲是不如电子商务企业的，但反过来说，如果增 长性是建立在大量烧钱的基础上，我是不愿意去烧的。何况，传统模式并不意味着没有科技含量。所以，我不会去押宝新的概念。

《中国经营报》：未来三到五年内，珠宝行业的线上渠道和线下渠道的关系是什么样的?

王岑：如果是中高档产品，我觉得还是在线下渠道占优势。而随着线上品牌不断做大，以及消费习惯的养成，中低端产品在线上渠道的量则是会逐步增加的。