【投资】主流VC考察一家创业公司时的11问

虽然叫做风险投资，但VC的目标并不是将风险最大化，相反，而是去试着理解一家公司可能面临的风险并评估这些风险，那么从VC角度来说， 在投资一家创业公司之前，都会重点分析哪些风险?当一家创业公司欲向VC融资的时候，这些问题你都能回答上来吗?

市场时机风险：现在是这个业务发展的最好时机吗?这个问题很难回答，但是又非常重要，有许多人都会说，在 Facebook出现之前我就已经做出了社交网站，在Google出现以前我就已经开始做了搜索，但第一个做的不一定是最成功的。总之一句话，太早进入市 场还没意识到，太晚进入已是一片红海。

商业模式风险：你的项目有清晰的商业模式吗?单位经济可行吗?如果不可以，想要实现盈利，假设条件是什么?

市场占有风险：你所在的市场有强有力的竞争对手吗?最主要的进入壁垒是什么?

市场规模风险：如果公司成功了，退出场景是否足以提供基金所要求的各种回报。

执行风险：整个团队有正确的技能以及足够的热情实现他们的目标吗?如果没有，他们愿意找别人来完善自己的技能吗?

技术风险：公司有必要开发一种新的可能不会达到目标或者需要更长时间才能达到目标的技术吗?这个问题在硬件公司以及清洁技术行业更为常见。

资本化结构风险：公司是否还有足够的空间去获得更多资金发展公司，同时又能确保员工和高管能得到好的待遇。

平台风险：创业项目是基于新浪微博，人人，优酷(或者YouTube，Twitter或者Facebook)建立的吗，或?与平台的关系怎样?产品计划与平台方向是否一致或者互补?

风险管理风险：公司乐于接受反馈意见吗?团队对公司情况坦白吗?

财务风险：要达到目标，公司需要多少资金?基于目前环境以及公司轨道，财务风险是否可控?

法律风险：公司是否容易遭到专利与版权侵犯的法律起诉?公司对其早期员工或者创始人有明显不满，吗?在这当中存在监管难题吗?

如果你是创业者 ，当你想要融资的时候，当VC向你提这些问题的时候，你如何回答?平时自己是否有思考过这些问题，如果你是VC，自己投资的时候是否也在思考同样的问题?