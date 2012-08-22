【投资】天品网获千万美元投资 东家曾投阿里、淘宝、赶集网等





8月21日消息，天品网(tianpin.com)宣布获得蓝驰创投和软银中国千万美元投资。

据介绍，天品网是运用社会化商务模式运营的品牌特价电商平台。天品网CEO“大熊”表示，天品网的定位是作为品牌商进军电子商务的全程全网顾问，希望在五年内成为行业中领先者。电商业内人士称，两家顶级VC同时热捧天品网，除看好品牌特价电商的增长速度外，天品网甘愿作为品牌商进军电商的服务商的独特定位也很重要。

软银中国主管合伙人刘天民表示，选择投资天品网，是软银中国继投资阿里巴巴和淘宝网之后，近十年来第二次涉足电商行业投资。刘天民亦表示，投资天品网，是看好天品网优秀的创始团队。

资料显示。软银中国此前曾投资过阿里巴巴和淘宝网。蓝驰创投曾投资过赶集网、美丽说、唱吧等互联网企业。