霸王投资8亿元 建30万吨级中药日化工业园

霸王能否走出“二恶烷”阴影?

沉寂了一年多之后，霸王终于又开始发力了。8月19日，霸王集团投资8亿元的中药日化工业园开始投产，当天，霸王还正式对外发布了旗下首款针对女性脱发、掉发问题而研发的新品——霸王女士防脱系列。

“在霸王管理层眼里，中药日化工业园项目被视为实现品牌振兴的标志性事件。”一位熟悉霸王集团的业内人士表示，受“二恶烷事件”影响的霸王，亟须一场营销战役收复失地。而霸王集团总裁万玉华在接受记者专访时，也数次提到了这场风波。“因为消费者对霸王不了解，当时网络上一搜全是霸王的负面新闻，今后我将把霸王打造成一个透明工厂。”

启动新生产线

霸王集团中药日化工业园位于广州市白云区江高镇，项目占地325亩，建筑总面积27万平方米。霸王集团中药日化工业园项目投产后，这里主要生产中草药洗发水、护肤品等产品，新生产线产能将达到年孵化量30万吨，年灌装量了达到2000万箱。

据悉，该项目在生产线、生产设备、厂房和物流设计等方面均达到了国际先进水平。以厂房设计为例，霸王集团中药日化工业园聚集了现代化科技多功能综合型的日化产业线，厂房按照十万级GMP洁净标准，提供了更加洁净的生产环境。

“我们从德国引进了全自动的罐装生产线，整线所有设备都是采用当前国际上最先进的技术。在中国中药洗发水领域，这是自动化程度最高的一条生产线。”在当日的产品下线仪式上，万玉华邀请在场的各界人士对新生产线下线的首批产品公开“送检”，以凸显其对霸王产品品质的自信。

在广东省医药协会副会长张俊修看来，霸王中药工业园的投产是中药日化领域的提速新动力，代表着中药日化产业规模化、规范化生产达到国际领先水平，助推中药产业的科学化、标准化发展。