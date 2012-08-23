【投资】周黑鸭获得第二轮融资 定标2015年A股上市

周黑鸭向着登陆资本市场又迈进一步。

8月19日，湖北周黑鸭食品有限公司（简称“周黑鸭”）总经理杜汉武向本报记者表示，2012年7月，周黑鸭刚刚完成第二轮融资，此次融资由IDG资本联手天图创投共同发起，总计投资规模1.5亿元。

这是继2010年11月周黑鸭完成首轮融资后的第二笔融资。彼时，天图创投投资6000万元与周黑鸭签订战略合作协议，希望共同打造一个国内市场领先的小食品连锁品牌。

至此，周黑鸭已经完成了两轮共计2.1亿元的融资。按照第二轮融资规模，杜汉武称，周黑鸭的市场估值已经达到了20亿元。而作为公司的创始人、现任董事长周富裕，仍在公司内部占绝对控股地位。

自1995年创立、2006年完成公司注册以来，周黑鸭营业业绩一直飞速发展。杜汉武称，截至2011年底，周黑鸭的营业利润总额已经超过了1亿元。对于年营业额，杜汉武并未正面回答，仅称“我们很多门店的年销售额都达数千万元”。

公开资料显示，截至2012年，周黑鸭已经进行了深圳、广州、上海、北京等市场的开拓，完成全国一线城市的战略布局。2012年底将在全国拥有超过400家直营门店。在周黑鸭获得第一轮融资后，除了完成对一线市场的布局，还在武汉、上海、深圳建立了多个中央厨房生产基地。

按照周黑鸭的发展计划，未来3年，将实现市场规模化、原料产业化、资本多元化的“三步走”战略，预计到2015年，周黑鸭的门店数目将上升到1000家，届时，将建立自有专业养殖公司和原材料生产基地。

目前，周黑鸭主要采用直营的方式发展。对于何时放开加盟连锁或者特许经营等快速发展的模式，杜汉武称，短期之内，不会考虑采用其它加盟连锁等扩张模式，并且，国内市场容量很大，未来3年，主要工作还是深化国内一二线城市市场。

到2015年，周黑鸭将力争登陆国内A股市场。杜汉武称，三年后，周黑鸭的销售规模预计将达到30亿元，那时将可以选择国内A股资本市场再融资，继续做大市场规模，从而实现周黑鸭打造国内市场领先的小食品连锁品牌的愿景。