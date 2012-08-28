【投资】蘑菇街C轮融资估值2亿 Alexa排名半年五次被清零

8月27日消息，来自风投界的消息称，蘑菇街近期正以接近2亿美元的估值进行第三轮融资，投资方锁定为IDG。
蘑菇街目前对自身的估值接近2亿美元，近期正进行第三轮融资，目前基本锁定投资方为IDG。蘑菇街于去年年底完成两轮融资，累积融资近2000万美元，其中A轮投资方为贝塔斯曼和肇信资本，B轮投资方为启明创投。
近日有网友微博爆料称，由于对淘宝漏洞的非常熟悉，蘑菇街今年5月带给淘宝的交易额增值1.8亿，淘客分成600万元。经淘宝修补漏洞后，这两个数字骤降为9000万及300万。
截至目前，蘑菇街官方对此一直未有表态，分析人士认为淘宝该举动很有可能影响IDG对蘑菇街的投资。而与此同时，蘑菇街近期在Alexa上的流量排名表现也颇为蹊跷。
据观察，在短短六个月里，蘑菇街的Alexa排名有八次直线下滑，其中三次降到一万名一以下，五次直接被清零，最近的一次清零发生在8月11日。
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