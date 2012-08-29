【投资】腾讯在武汉投10亿布局移动互联网 为创业者提供平台

腾讯公司董事会主席兼CEO 马化腾

长江商报消息 27日上午，腾讯无线互联网技术研发总部在汉正式动工，项目一期投资10亿元，用地总面积5.6平方公里，预计2014年建成投入使用。

一向十分低调、甚少出席产品发布、奠基仪式活动的腾讯公司董事会主席兼CEO马化腾、首席行政官陈一丹同时出席奠基仪式。“我们相信，腾讯武汉研发中心建成后将成为腾讯中部最大的研发中心和人才基地，将会有力支撑腾讯移动互联网项目的长远发展。”马化腾如是说。

打造华中地区门户枢纽

腾讯武汉研发中心位于江夏区庙山开发区羊子山。届时，约有2600名员工在此办公，这将极大地提升腾讯在华中地区的产品研发能力，并给当地带来数千个就业岗位。

经过单机电脑、局域网与互联网三大时代后，全球科技产业进入宽带互联网和无线互联网并行的新时代。兴建无线互联网技术研发总部也是腾讯对无线互联网产业的最重要的战略布局之一。

“我们一直很看好武汉的发展潜力。”马化腾昨日在汉表示，希望通过本次投资能在华中地区进行全方位的发展。

腾讯首席行政官陈一丹则表示，无线互联网技术研发总部将是腾讯在华中地区的重要门户枢纽，腾讯将依托武汉的人才、政策和地理等各项优质资源，将武汉移动互联网研发总部和运营中心建成腾讯未来发展的创新引擎和成长助推器。