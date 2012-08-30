【投资】来德马业获世铭投资达2.6亿元注资

世铭集团旗下成员世铭投资日前与中国马业最大的民营企业来德马业有限公司宣布共同成立“内蒙古莱德马业有限公司”。这是中国马产业相关企业首次获得风险投资，预计投资总金额将达2.6亿人民币。

据了解，双方将致力于将新公司打造成为世界马业领先者和综合服务提供商。据来德马业董事长郎林介绍，合作项目的A轮融资目前已经过户，总金额为6000万人民币。B轮融资将在2013年完成。

据统计，英国马产业规模已经达到60亿美元，美国马业规模已经超过390亿美元。而中国目前休闲运动马车农业市场那个规模为不到10亿美元，但每年增速将超过20%。而中国的马术俱乐部也已经从2007年的不到100家发展到近800家。

据《21世纪经济报道》报道，世铭投资CEO唐维钟表示，世铭投资此次涉足马产业主要源于对中国消费升级概念的前景的长期看好。“和国外成熟市场相比，中国的马产业还是一个朝阳产业，我相信和马类有关的运动将被越来越多的中产阶级所青睐。”

来德马业董事长郎林表示，中国目前的马产业所应用的马多为从国外引进。需要经过购买、检疫、运输、关税、伤病养护以及适应气候等多个环节，这就造成养马成本的居高不下，“引进一品纯种洋马，成本要达到30万左右。而如果采用国内自育，成本将大幅降低，降至10万左右。

郎林同时表示，在内蒙古建立马产业基地的最大优势在于成本：“一月的饲养成本为1000-1200元，而上海的饲养成本将达4000-5000元人民币。”郎林说。

对于新企业未来的商业模式，郎林介绍，随着投资的完成，莱德马业未来的主要业务将集中于育马，饲料以及连锁俱乐部三大板块。“过去是做零部件，现在是做整个机械。”

世铭投资合伙人伍少山表示，在未来的战略合作中，世铭投资将帮助莱德马业重点开拓“产品”和”“服务”层面的业务，包括成立一个合资饲料厂，以及成立专业的马业管理公司。