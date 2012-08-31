【投资】国资PE看好十大农业领域 金融资本试解困局

从国家战略的层面来考察，农业蕴藏着巨大投资机会。国际农产品价格风云变幻，作为一个十几亿人口的大国，一定会首先保证农业安全。中国正从农业大国迈向农业强国，散种散养、靠天收成的数千年传统模式必将终结，取而代之的，则是集约化、产业化，这是必然趋势。可以预见，伴随着农业的大发展、大变革，PE/VC的又一个金矿，正徐徐打开。一些有眼光的PE/VC们，早已厉兵秣马，随时准备出击。

⊙记者 赵晓琳 见习记者 周桓

○编辑 全泽源

“国开金融已着手募集农业产业基金。”一位了解内情的外资PE人士对记者透露，这可算是自高盛养猪、丁磊养猪、武钢养猪以来，国资PE筹谋布局农业产业的重要信号。

为何从小VC到大PE，都爱上了“务农”?

从国家战略层面审视农业投资

农产品价格受国家战略、金融形势、自然天气等因素影响很大，完全依赖进口风险过大。因此，保证农业安全是国家战略应有之义。

“商务部刚刚公布，中国食用农产品价格连续第五周上涨。”8月下旬中信旗下某只股权投资基金的一位董事总经理告诉记者，他非常看好未来农业领域的投资机会和交易机会。

在他看来，中国城镇化率首超50%，与国外80%的城镇化率相比，还有一段距离，但是一定会迅速到来。他判断，“加速城镇化”是政府下一个可能提振经济的重要抓手。而在这个过程中，农业散种散养，靠天收成的数千年传统模式必然终结，国内农业的集约化和产业化是一个必然趋势。

上述PE界人士对大宗农产品的进口数据如数家珍，他认为那一天一旦到来，完全靠进口是靠不住的。数据显示，中国对于进口大宗农产品的需求正在快速增加。7月份农产品进口飙升，进口大豆587万吨，为两年来最高水平，较上年同期增长10%。进口玉米较上年同期增加三倍，较6月份增36%。他对记者强调，因农产品价格受国家战略、金融形势、自然天气等因素影响过大，完全依赖进口风险过大。

在农产品安全方面，国开金融有限责任公司(下称：国开金融)负责农业产业投资的一位人士与上述PE界人士的观点非常一致。这位匿名人士告诉记者，食品安全问题在当前中国非常突出，中央政府一定会下大力气解决，未来投资机会是显性的。此外，他们还担负着农业安全的国家战略考量，所以布局和投资会“更大一些”。