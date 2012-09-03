【投资】酒美网即将完成B轮融资 融资金额超1亿元

国内红酒B2C网站酒美网CEO吕意德在做客DoNews 5G白话时透露，酒美网即将完成B轮融资，融资金额超过1亿元。

吕意德介绍，此轮融资资金主要将投入到物流服务体系以及线下店铺的建设中。“我们B轮融资的规模和A轮（8000万元）比较相近，这也是受到整体电商投资环境变冷的影响”。

吕意德透露，去年酒美网全年销售额达到1.5亿元，预计今年销售额增长速度仍然超过100%，有望达到3亿元左右，并将实现规模化盈利。