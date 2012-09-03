首页 > 创业频道 > 投资

【投资】酒美网即将完成B轮融资 融资金额超1亿元

2012-09-03 08:59 作者：向霜来源：DoNews　 评论(1)T|T

国内红酒B2C网站酒美网CEO吕意德在做客DoNews 5G白话时透露，酒美网即将完成B轮融资，融资金额超过1亿元。

吕意德介绍，此轮融资资金主要将投入到物流服务体系以及线下店铺的建设中。“我们B轮融资的规模和A轮（8000万元）比较相近，这也是受到整体电商投资环境变冷的影响”。

吕意德透露，去年酒美网全年销售额达到1.5亿元，预计今年销售额增长速度仍然超过100%，有望达到3亿元左右，并将实现规模化盈利。

  • 中国移动用户发送ZGQYJ至10658000订《中国企业家》手机报
  • 分享到： Baidu搜藏 转贴到开心网 分享到QQ空间

相关文章

热点排行

热点文章热评文章