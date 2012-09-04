【投资】360最大投资人涂鸿川：3B搜索大战背后风投策略

奇虎360又推出了搜索业务，“又”是因为这家公司最初定位就是搜索，现在有必要重温投资人六年前的角度。

高原资本董事总经理涂鸿川是奇虎360最大的投资人。

集富

除去普通话和英语以外，涂鸿川还能说日语，马来语和广东话等。

涂鸿川(Chuan Thor)毕业于明治大学，商务科学和国际营销学士学位，这是在1994年。明治大学是日本知名私立大学之一，其前身是1881年岸本辰雄等人设立的明治法律学校。本部在东京都千代田区。

涂鸿川认为自己在职业方向上比较幸运，毕业后从事电讯行业，1995年进入了集富集团。接触了大量TMT相关企业。

创立于1973年的集富是日本最重要的风险投资机构之一，2001年在日本东京股票交易所上市。

上世纪90年代，涂鸿川在东京集富集团总部，任全球IT投资部门负责人。在此期间他完成了多个宽带通讯和网络服务公司的投资。

涂鸿川回忆起来，1995年的时候，当时在上海的话，人们仍然都在国有企业工作，所谓“铁饭碗”，创业，那时候叫下海，是非常艰难的事情，不被看好，是个体户。

涂鸿川后来成为集富集团在北美的投资合伙人，他同时负责在亚太区的业务拓展。曾旅居美国波士顿。

话分两支，集富亚洲的机构全称是集富创业投资(香港)有限公司。2001年年初募集了集富亚洲技术基金，计1.78亿美元。实际上，集富1990年就在日本之外的亚洲区运作了。相对来说，没有在美国市场那么突出，而在中国市场则没有建树。

现在的天泉投资总裁陈镇洪，当时接下来这盘业务，他是出任北亚区主管。他首先要构建一支面向市场的团队，但同时强调了技术背景，成员包括钟晓林，李宏玮等人。

2002年的春天，集富亚洲注资3721，400万美元成为最大机构投资人。周鸿祎最初，1999年7月是获得了IDG的25万美元，投资人是王功 权。“我今天之所以混得还可以，多亏王功权的帮助，人不能忘本。”2000年第二轮，获得万通投资集团、IDG以及欧洲CIV共计200多万美元。

当然涂鸿川见过周鸿祎，“我们那时刚见的时候，他的英语不好，可是现在突飞猛进，也就是学习能力非常强。”2007年的时候，涂鸿川回忆。

“湖北人第一聪明的当属陈一舟，第二是雷军，我排在最后。”周鸿祎 1970年出生于湖北黄冈，1995年毕业于西安交大管理学院系统工程系，获硕士学位，之后就职于方正集团，先后任事业部总经理、研发中心副主任等职。

高中时读了一本书叫《硅谷热》，大学时期就鼓捣创业这回事情。当然重要的是，他在1998年10月创办3721公司，或者国风因特软件公司，更为名为三七二一科技有限公司是在2003年5月。

3721提供中文实名服务，即在浏览器地址栏中输入中文名称，就能直达企业网站或者相关信息。那周鸿祎说服微软了吗?当然，实现这一功能需要插件。

陈年网事，2003年，百度起诉3721。内容之一：百度公司于2002年6月17日推出“百度IE搜索伴侣”软件的当日，即发现该软件的注册表信息被三七二一公司的“3721网络实名”软件所删除，且不能正常运行。

2004年4月23日，北京市第二中级人民法院终审判决，要求3721公司停止实名软件阻碍百度公司相关软件正常下载、安装和运行的涉案不正当竞争行为。

事件有后续，当日，3721公司宣布，针对百度公司的不正当竞争行为，已正式向北京市第一人民法院提起诉讼……

2005年涂鸿川加入高原资本，负责高原资本在亚太区的业务扩展。涂鸿川是高原资本中国业务的创办人。