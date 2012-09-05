【投资】成功融资六大秘诀

Indiegogo创始人兼CEO Adam Chapnick在GROW 2012上分享了他的6大融资秘诀，不论你想通过众筹还是风险投资，或者天使投资的方式解决融资问题，都适用。

Chapnick表示，人们在Ingiegogo上为自己的电影或者餐厅获得融资的方法其实和他向VC融资的方法相似。

1)写一份大型商业计划书，然后丢掉。这是怎么回事?其实最重要的是参加制作商业计划的过程而不是结果，事情改变太快，计划很有可能落空。但是参与制定计划书的过程会让你更清楚自己在做什么，需要什么，项目存在什么问题等等。

2)公司吸引力源于公司执行力。创意虽好，最终起作用的还是执行力，没有执行力，再好的创意都是浪费，如果执行力够好，就能产生更多的创意以及更强的执行力。当风险投资家看到了你的执行力，他们才有可能投你。对于独立开发者一样，执行力构筑信任。

3)制作视频。大多数投资者投人不投项目(编者注：马克.安德雷森是个例外，曾明确表示先市场，后人)，视频制作很重要，有视频作解析的项目获得的 融资是没有视频的项目所获资金的2倍之多，这点至关重要，不论你是想吸引VC还是想吸引就凭一张DVD就给你25美金的投资人，都如此。

4)让你的项目经常露面经常更新状态。比如在众筹平台上，那些更新31次或者以上的项目往往融资要比那些不经常更新的项目多4倍。在 Chapnick筹集风险投资期间，他会确保至少每两周就与投资人沟通一些积极的事情。经常更新还有一个好处：当你要更新的时候，你就会强迫自己进步，如 果没有进步，谁会接着投呢?

5)最后期限孕育新生，想象最后期限将至，你该怎么做?放下包袱，敢于失败，往往那些敢于失败并且能做出迅速调整的公司与项目都注定不会失败。

6)在投资人转身之前说出你必须说的东西，网上变化太快，如果你不迅速抓住眼球，那么你就与幸运失之交臂，众筹如此，风险投资也一样。