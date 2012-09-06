【投资】美丽说徐易容：移动用户过千万 开启D轮融资

9月4日消息，女性购物分享社区美丽说CEO徐易容今日向网易科技透露，美丽说移动客户端用户量于昨日刚刚超过1千万，同时徐易容向网易科技证实，正在寻求D轮融资。

据徐易容透露，近几个月一直有小额资金注入，不过仍在接洽D轮大额投资。

据Alexa数据显示，美丽说在几年6月-7月间流量排名大幅下降，业界有分析称，流量大幅下降原因在于美丽说推广费用紧缩，有可能已经开启D轮融资事宜。

此前，购物分享网站"逛"的创始人白鸦在微博中爆料："腾讯收美丽说这事儿我消息来源非官方，别问我细节。只知道pony已同意，是否签字尚未知。"这条微博引起业界对美丽说是否将被腾讯收购的猜测。

对此，徐易容回应："跟腾讯是很好的合作伙伴，收购和投资都是谣言。"

对于融资进展和估值，徐易容表示尚不便透露。

回顾美丽说曾获得的三轮投资，总额达数千万美元，最高估值达1.5亿美元。作为熬过资本市场寒冬的战备粮，美丽说D轮融资将不是一笔小数目。

去年11月，美丽说宣布获得总额2000万美元C轮融资，由纪源资本领投，红杉资本、蓝驰创投及清科创投跟投，融资前估值达1.5亿美元。这笔资金主要用于大规模市场推广和进一步推动移动互联网战略。

2010年12月初，美丽说获得第一轮融资，由蓝驰创投投资;去年5月，美丽说获得第二轮融资，由红杉资本投资。