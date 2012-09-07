天图创投6千万元独家投资汤城小厨

投资界9月6日消息，天图资本旗下天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)今日表示，已在本月内完成了对北京汤城小厨餐饮管理有限公司的A轮独家投资，投资金额6000万元人民币。天图资本副总经理朱拥华代表投资方出任汤城小厨董事。
天图资本表示，受居民收入的提升、家庭小型化和在外工作时间的增加等三大因素驱动，我国餐饮行业保持着快速的发展，2010年市场规模已突破2万亿元，近5年平均增长率达20%。因此，十分看好汤城小厨的发展前景。
天图创投成立于2002年，公司在深圳、北京、上海设有办公室，重点投资领域包括医疗健康、消费品、低碳经济和TMT四大领域。目前管理着五只人民币基金，管理资产规模超过人民币50亿元。
汤城小厨2007年在北京成立，公司定位于休闲正餐，目前主要在商业购物中心、商业街等地开店，已经与万达、金融街控股、凯德、银泰等商业地产商达成合作，已在北京、上海、武汉等地开设多家直营店。
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