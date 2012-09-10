【投资】杨宝荣：非洲投资回报率是最高的

“就全球来说，非洲的投资回报率是最高的。”杨宝荣如此评价南非的商业环境。同时他警告，企业的捡漏心理要不得。
《中国经营报》：如何评价南非的投资和商业环境?
杨宝荣：根据联合国发展署的报告，就全球来说，非洲的投资回报率是最高的。南非是非洲制度规范性、透明性最好的国家。未来10年，南非是资本流入的热点地区，将带动很多行业发展。企业一定要把握好这个趋势。
需要注意的是，南非本身有自己的很好的融资平台。企业必须要有自己的核心技术优势。南非也非常注重知识产权。一些企业投机捡漏的心态，希望在短期内赚暴利的心理，肯定不利于企业在南非的长远发展。
10年前，国资企业进入非洲是机遇期。现在民企在非洲则面临竞争无序的问题。中国在非洲的状态，就和上世纪80年代去远东中东淘金的状态一样，是一种倒爷的心理。现在去非洲还带这种心态，肯定是不行的。
《中国经营报》：中国品牌在南非市场的认知度还不高，你怎么看待这个问题?
杨宝荣：南非整个市场对中国企业的认同度不是很高，这是因为这个市场长期以来是西方国家主导的，比如一直用某品牌的化妆品，出现一种新的，一般人很难放弃旧的去尝试新的。
此外，产品需要符合当地的使用习惯。比如冰箱设计，国内企业针对黑人的冷藏习惯设计的结构，很快就容易被接受。但如果完全照搬中国这些东西，肯定不行。
在商业营销模式上，西方有市场文化的理念，南非主要是秉承西方理念的，因此完全沿用中国人的思路是不行的。做零售要研究当地人的消费习惯和特点。要长久立足经营的话，肯定要考虑这个问题。
中国和西方，消费文化的理念差别还是很大的。中国企业可以先定位黑人，根据经济发展逐步提高层次。尼日利亚很多中产阶级穿中国的高档东西，如果市场有消费能力，做中高端也是可以的。民营企业必须要做好调研。
企业需要制定本土化的经营策略。比如沃尔玛，到中国也建立在中国的营销渠道，没有多年积累的社会关系，一下是打不开市场的。现在沃尔玛在二三线城市运转不下去，因为营销和供货渠道没法和中国本土企业比。中国企业的国际化，比如联想，在进行跨国并购时，雇佣当地人，就会比较容易取得认同感。
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