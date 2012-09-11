【投资】瑞金麟获赛富亚洲基金近千万美元A轮融资

日前，电子商务整体托管服务商瑞金麟公司宣布，已经获得来自赛富亚洲基金(SAIF)总计近千万美元的A轮融资。

瑞金麟联合创始人安士辉透露，此次A轮融资主要用于整合营销、咨询培训、ERP和代运营，其中代运营仍然占据大部分。今年营销目标为4亿元。

据了解瑞金麟此轮资金还将深入数据挖掘BI升级、运营服务模式创新、人才深度培养与引进、欧美市场拓展等四方面。

瑞金麟联合创始人安士辉表示，融资成功不仅是资本界对瑞金麟代运营、整合营销、信息化服务等综合能力的认可，也是资本界对于电商服务行业整体的看好。赛富创始合伙人阎焱说，投资瑞金麟的核心诉求是投资一个专业化、轻资产、快速成长的商业模式，以帮助传统消费品牌向电商直营渠道拓展”。

赛富基金目前管理总规模近40亿美元的投资基金，包括若干美元和人民币基金，是亚洲最大的风险投资和成长期企业投资基金之一。自2001年开始投资于亚洲企业，目前已经在中国、印度和韩国等地区投资超过20亿美元，100多家企业。在中国，赛富投资了盛大网络、完美时空、中国数字电视、橡果国际、神州数码、环球雅思、雷士照明、汇源果汁等公司。

瑞金麟网络技术服务有限公司成立于2009年5月，总部位于北京，在上海、大连设有分子公司。服务项目包括电子商务业务咨询、电子商务品牌代运营、电子商务系统软件服务等，业务覆盖了长三角、珠三角和京津地区，员工近三百人。