【投资】2012风投投了哪些移动互联网公司？

据清科报告2012年上半年最新数据显示，中国移动互联网产业披露的投资事件达30起，其中，披露投资金额的投资案例数为17起，披露投资金额总额约为3.78亿美金，平均单笔投资金额约为2225万美金。

除手机游戏及无线增值业务外，移动电子商务相关行业逐渐得到资本追捧，仅2012年上半年，逛街助手、果库、蜜柚时尚、街区、闪购等五家移动电子商务相关的企业相继获投。从投资案例来看，移动电子商务将成为未来一段时间移动互联网投资的主流细分领域之一。

2012上半年，中国移动互联网产业有哪些典型投资事件?