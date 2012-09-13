【投资】人人公司4900万美元投资美国Social Finance

9月12日消息，人人公司今日宣布，4900万美元投资Social Finance公司，该公司总部位于美国旧金山，主要向高校学生提供金融服务。
据了解，Social Finance公司是一家创新型金融服务公司，由斯坦福大学商学院的学生2011年组建，主要帮助学生以低于美国联邦政府贷款的利息获得教育贷款。目前该公司已拿到美国国家许可开展服务，服务范围遍及50多所高校，提供多种借贷服务。
人人公司董事长兼CEO陈一舟表示，“我们一直密切关注并参与其他的互联网业务，并利用‘社交化’在规模上放大其产品的研发、市场推广和发布。社交化游戏和社交化电子商务是社交化革命浪潮的开端，下一波社交化革命浪潮将在金融行业和教育行业发起。”
该笔投资对公司的估值和持股比例并未披露。
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