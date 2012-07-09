【酷人物】雷军：小米只是手机大海里的一滴水

7月7日上午消息，小米科技董事长雷军今天上午在商业价值杂志主办的移动互联网创新大会上表示，小米只是手机大海里的一滴水，整个手机市场非常大，其他公司应该心胸开阔，还有99%的市场可供施展。

雷军今日首先分享了小米给手机行业带来的三个创新。一是用互联网方式来打造一个手机品牌，并且几乎全部在网上销售。第二个创新是搞“铁人三项”，做软件、硬件、互联网服务一体化。他解释说，虽然小米不能在每一项上都能够比同行做的好，但小米追求的是整体体验第一，用户需要的是手机的综合体验。

“第三个创新是将互联网应用软件的快速迭代、快速升级的模式引入了手机行业。”雷军说，MIUI的一周快速迭代意味着两天规划功能、两天开发、两天测试，一周工作六天，礼拜六升级，之后改到礼拜五下午五点升级。“我们已经迭代了接近100周，并且还会坚持走下去。”

在雷军还看，小米还有第四个创新——将手机的黑盒子打开，让更多的消费者了解里边的结构。“以前用户买手机很少关心用的是谁的屏，谁的Touch屏幕，最多知道用的谁的CPU，小米第一次跟用户说我们用夏普的显示屏，我们的电池是德赛和飞毛腿终端的。”

雷军认为，做手机要把产品全部打开，让老百姓了解，笼络一批发烧友深入的了解你的东西，才逐渐建立产品的号召力。

谈及竞争，雷军表示小米还只是手机大海里的一滴水，整个手机市场非常大，去年全球销售了16亿部手机，中国3亿多部，而小米只卖三百多万部。“一些卖手机的公司可能都会讲一些过激言词，但大家应该心胸开阔，还有99%的市场可供施展，欢迎更多公司一起来做手机。”(爱文)