【酷人物】56网创始人周娟：要做理性长跑者

"竞争就像一场马拉松，不到最后时刻，永远都不能判定谁输谁赢。对我们来说，曾失去过一个机会，现在要抓住这个上升的机会"

视频网站的模式竞争并未终结。尽管在HULU(依赖影视剧和综艺节目版权购买、用户付费)、UGC(用户原创内容、依赖广告)的竞逐中一度沉浮，但56网创始人、总经理周娟，一个年轻的女性创业者，凭借理性坚守，终于“王者”归来，重新谋得主动，意图在视频社交化趋势的大潮中，再次超越。“人人和56网的携手，代表着视频社交化的发展轨迹，我们需要做的就是把握机遇、实现超越。”

打持久战得留子弹

理性坚守，究竟是好事还是坏事？这个问题困惑了视频网站弄潮者们很长时间，包括周娟。

2005年，周娟离开网易，作为率先在国内走UGC模式视频网站的创始人，创业时她有个强烈的感觉，宽带的兴起使得互联网的发展形态从图片文字变成多媒体，娱乐化成为发展方向，视频服务的需求将高速增长。不约而同的是，当时YouTube也刚刚上线。

齐头并进下的开局十分顺利，56网发展迅速，2007年获红杉资本(曾投资YouTube)、海纳亚洲等两轮近3000万美元的投资。随着土豆、优酷分别于2005、2006年成立并崛起，视频业一度形成北京优酷、上海土豆、广州56网三足鼎立之势。

但是越来越苛刻的盈利要求，加上自身对规模成长的渴望，让主流视频网站的盈利模式出现了偏移。土豆、优酷不断加大版权购买，HULU模式逐渐兴起，他们和百度、腾讯、搜狐等巨头甚至为影视剧版权资源“大打出手”。争抢导致版权价格疯涨，从数千元一集升至数万乃至几十万，成为视频网站不能承受之重。

“被边缘”的周娟没有去凑这个热闹，她还是决心守住UGC模式，做差异化竞争。她觉得，当时UGC模式还没有完全表现出价值，行业聚焦的HULU模式，在中国要成功难度极大，因为高成本难以降下来。“谁都不知道仗要打多久。我们不能盲目冲进去，最后打到一颗子弹都没了，这是对公司不负责任。”她说，UGC能带来大量用户黏性，并且和主打影视剧的模式恰恰相反，UGC能够避开高版权费、高宽带的成本陷阱。当然在客观上，融资不到3000万美元的56网，资金不如其他巨头充裕，烧钱的HULU模式也并不合适。

然而世事难料。优酷、土豆先后上市，获得强大的资本支持，拉开了和56网的距离;到今年3月，视频业状元优酷、探花土豆合并，市场份额近35%。此间，视频网站间的较量，变成资本、平台、整合能力的血腥竞争，百度旗下爱奇艺、腾讯、搜狐视频共同组建“视频内容合作组织”，实现资源互通和平台合作，以降低版权成本。56网的第一位置失去了。

不过有趣的是，酷6网去年9月由购买版权模式转型UGC模式。

这一切周娟都看在眼里，她仍感觉UGC模式前途未尽。由于56网发展不如自己预期，因家庭原因一度隐身幕后的她，

2011年起重掌CEO。