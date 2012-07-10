【酷人物】王坚：阿里云手机为什么难产？

王坚博士

被称为博士的阿里云公司总裁王坚，为了一场媒体沟通会，早上匆匆从杭州飞到北京，因为飞机晚点，午餐只好用披萨在沟通中解决，聊了整整三个小时后，王坚又动身赶往机场，搭晚班飞机回杭州。

打“飞的”来北京的目的只为一场沟通会，足以显示出王坚对这次采访的重视，因为他发现必须要对外阐述一个所有人都看不明白的问题：为什么要如此费劲、甚至有些吃力不讨好的去做一个操作系统，而不是像其他互联网企业一样在安卓上再次开发?

夭折的“阿里云手机”计划

让王坚最头疼的是，阿里云OS定位的是操作系统，但是更多人直接形象化为“阿里云手机”，“我们是不做手机的，而是与手机厂商合作。”王坚强调，但这并不是阿里云在移动上的最初方案——本来阿里云有可能在小米之前，成为互联网第一家做手机的企业。

“不想做手机是假的，但我们觉得自己做不了。”据王坚透露，阿里云曾规划过自己生产手机，并且曾经和富士康等企业都进行过洽谈，就连和中国电信话费如何分成都谈好了，但却在最终拍板关键时刻选择停止。

“这是几个高管一起决定的，因为在生产之前，大家必须想清楚，手机是不是阿里能做的。”王坚举例说，“比如售后问题、库存问题，这些都是互联网公司之前不曾遇到的，当我们真正要做的时候，清楚认识到这不是阿里核心竞争力。”

还有些障碍体现在竞争方面，比如阿里云曾希望在手机里做出中间件，能够运营iOS、Android等所有的系统，但后来就会发现很难实现，就像Windows 8出来后很多软件都装不上去一样，“当你接触到一个平台的深层次，你就会被赶出来。”

阿里高管用“世界上没有跨平台的平台”这句略微有些拗口的话，对做手机这件事情做出判断，并选择另外一个方向——推自主操作系统，与手机厂商合作。