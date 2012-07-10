【酷人物】口哨女皇秋鸣：把创业当“创爱”

创业是一种“创爱”

和她同样默默无闻坚持善举10多年的，还有其他人。

在河北唐山滦南县司各庄镇的洼里村，56岁的高淑珍自建爱心小院，在今年被新闻报道出来之前，默默无闻14年，培育了39个残疾孩子。

“14年!高大姐让我非常感动。我就想着能为孩子们，为高大姐做点什么。”于是，秋鸣带上了自己的艺术团，走完公路走土路，先后好多次去看孩子们，还给洼里村的父老乡亲献上了两场义务演出。

“本来是想在爱心小院演，结果来的人太多，房顶上都是。怕把高大姐的院子给挤坏了。就先在村里宽敞的地儿给乡亲们演了一场，再回到小院给孩子们表演给孩子们演的时候都不能用麦，因为有的孩子耳朵不能受刺激。”秋鸣说，“孩子们特别开心，都咧着嘴努力完成鼓掌的动作……”

当秋鸣问一个孩子有什么心愿时，一个孩子说：“我想去看看首都北京。”秋鸣强忍着心酸接着问：“去了北京最想做什么呢?”孩子说：“我想看升国旗!”

单纯稚嫩的愿望一下子把秋鸣最后的伪装撕破了，她哭了好久。发誓一定要圆孩子们的“北京梦”。

于是，秋鸣多方奔走，四处申请，各种筹备之后，“六一”的时候，爱之声艺术团终于把这39个折翼的天使接到了北京，观看了升国旗，参观了奥运场馆和动物园。

“虽然很累，一个一个部门跑，但让我感动的是，所有的单位和个人听了爱心小院的故事后，都一路绿灯，孩子们住的是某部队提供的部队大院，吃的是幼儿园老师们亲手做的营养早餐，看升旗是在天安门城楼的观礼台，到水立方走的是贵宾通道……”秋鸣有些哽咽，“孩子们都高兴坏了……有这么多好心人，孩子们才能过成这么快乐的六一……”

也许，只有善的力量，才能感召善的力量。在采访中，记者发现秋鸣说的最多的一句话就是“我想做点什么”。她非常感恩上天赐予她的特殊礼物，十多年来，她也充分珍惜了上天的这份恩赐，用自己的天赋，汇聚善能量，持续为最需要的地方送上了高水平的特色演出。

而这些善能量最多贡献的，自然是来自京城各个圈子的艺术精英。比如年逾花甲的演员、战友文工团京剧表演艺术家刘金泉，比如多次出演春晚的全总文工团的男高音刘思峰，有吉尼斯纪录创造者的音乐奇人南卫东;有杯子演奏中华音乐第一人的刘娟;有两次英国大世界吉尼斯纪录保持者的功夫王子魏威等等，再加上“中国口哨女皇”，如今已经是全国青联委员的秋鸣哪一个都是商演圈里炙手可热的人物，然而在他们在自愿加入的爱之声艺术团，没有一分钱的工资!全部都是义务演出，而且还常常去到坐火车十七八个小时才能到的山区农村，或者灰尘漫天的建筑工地!

所以，在秋鸣身上，创业，其实是一种创爱。

立在背后的“脊梁”

正如秋鸣所说，天赋，意味着应该去担负更多的社会责任。这一点，她无疑做的很好，许多事情都让人动容。然而对待家庭，却一直心怀深深的歉疚。

“我爱人是军人，本来部队工作就忙，但是因为我的工作性质要到处跑，他便承担了照顾家庭的大部分责任，包括照顾儿子。”秋鸣说。

彼时，这位健谈的军人博士正在耐心地解答儿子的各种奇怪发问。他有着所有军人一样令人尊敬的品质和气场，然而却被孩子幼儿园的老师送一绰号：“事儿爹”。

望着一尘不染的屋子，看着他对孩子细致入微的教育方式，记者感觉这个称呼相当有爱。

“她忙，也很辛苦，我单位近，家庭方面我现在可以多分担一些，没有问题。她一直就靠自己，能有今天成绩，工作做的还算不错。只是做事情得动脑子，别再干出把孩子塞洗衣机这种事了。”军人父亲说话层次非常分明，军嫂秋鸣在旁边也不反驳，却偷偷做了个小小的鬼脸。

这样的家庭气氛很感染人，孩子跑来跑去的身影给每个角落都带来了暖色调，也颠覆了记者对军人和军嫂家庭的固有认知。幸福和职业无关，只和怎样去爱有关。

起居室里，军人父亲正在用他的“东北普通话”十分认真地给儿子读童话书，边读边和儿子沟通讲解，军嫂秋鸣托着腮在旁边听得入神，脸上满是幸福的笑。对于她来说，这是除了口哨之外，她的世界里最动听的声音，也是她能源源不断坚持小爱创大爱最坚定的动力和立在背后的，人生脊梁。