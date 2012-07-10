【酷人物】小天鹅何永智：火锅皇后的眼泪

何永智

30年前，何永智开始创业，一手缔造了小天鹅餐饮，在重庆民营企业叫响一片天；30年后，她的另一杰作——洪崖洞项目矗立在嘉陵江边，回首昔日往事，这位重庆女强人不禁潸然泪下。是什么触碰了她心中的那根弦。

何永智的火锅传奇一直在重庆流传，火锅产业最终成为重庆品牌也与这位女商人休戚相关。

几年前我遇到一个刚从小天鹅辞职的高管，从他口中我听到了关于洪崖洞的一些内部状况。当时何永智遭遇到的困难很容易理解：从火锅进入完全陌生的地产行业，设计、建筑到商业运营，再加上资金储备、人员储备……一切都没有准备充足，这个项目一度让小天鹅陷入困境。

采访那天我问何永智，直辖以来重庆火锅出现几代老板了呀？何永智掰着指头一数，起码三代了；当一波又一波的火锅品牌如潮水般退下来后，何永智仍在折腾：按照小天鹅的计划，今年将在全国大量开火锅直营店，并通过品牌并购渗透入空白市场，进而向资本市场靠拢。

我想，能屹立重庆商界30年，何永智的魅力在于在煎熬中的不断反省与提炼；如果说何永智做洪崖洞是一时冲动的话，她却能在坚持中，注入自己满腔的精神和情感，并随时抓住成长的机会。

对于一个成功的产业，最快捷的模式就是复制。夏明宪希望复制他的洋人街，何永智也在复制她的洪崖洞。

何永智59岁了，还在不断向上，在骨子眼里是重庆女人爬坡上坎，忍耐与坚韧的性格，因此我们能够理解她的眼泪；何永智的小天鹅绝不是在天鹅湖里自赏，而是在河滩、山坡上的巴茅草丛中翩翩起舞。

继上周我们报道了老渝商陈叔敬以及陈家的故事后，本周我们继续讲述黄锡滋黄家的故事。1999年的秋天，南滨路尚未修好，我曾在黄家巷一带见到数栋内部已经荒废但外表精致的洋楼。我问当地居民，这些洋楼是谁的呀？得到的回答是解放前民生公司的。现在才明白，这些楼是黄锡滋的。很多历史已经淹没在杂草中，或被滚滚长江带走，即使还剩点片段，也能窥视出那个波澜壮阔的时代。

这几天，何永智将飞赴兰州。这次她带去了兰州版洪崖洞———“黄河天街”项目的设计和规划方案，为此她还专门找北京的广告公司制作了一个展示视频。对于这个年内就要开工、投资总额高达80亿元的项目，何永智什么事情都要亲力亲为，甚至要亲自阐述和展示它的设计理念。

在何永智心里，洪崖洞不仅是个商业符号，也是她的精神符号。

洪崖洞要到黄河北岸

黄河从兰州穿城而过。在兰州市中心有一块500亩的旧城改造项目，这里南临黄河，北靠白塔山，因为是依托城市、依山傍水、沿河而建，其地形与重庆的“洪崖洞”颇为相似。

何永智和她的小天鹅集团也正是看中了这里的地貌特点，计划将洪崖洞复制到这里，打造洪崖洞式的兰州徐家湾旅游文化风情区。

在兰州市政府的规划中，处于兰州黄河北岸的这一区域未来将形成集特色餐饮、名优小吃、购物、商务、休闲、民族特色、旅游于一体的宜居时尚文化街区。

“游吊脚群楼、观洪崖滴翠，赏巴渝文化，尝天下美食，玩不夜风情。”这是重庆人对洪崖洞的最直观认同。如此诗意而浪漫的民俗风貌景观，不久后将在兰州的百里黄河风情线复制。到那时，金城人（兰州古称）就会像山城重庆人那样，“游雄关群楼、观白塔叠翠，赏黄河文化，尝天下美食，玩不夜风情”。