【酷人物】80后亿万富翁戴志康：风投巨资成就梦想 无聊创造价值

当大批“80后”还在为找工作奔波的时候，今年31岁的戴志康，已是北京康盛世纪科技有限公司的CEO。管理着一个近百人的研发、销售、服务创业团队，手中拥有占全国市场50%以上份额的社区软件Discuz。

前不久，戴志康又在北京宣布，公司已完成第一轮融资，吸纳了著名天使投资人周鸿袆以及美国华尔街投资大鳄红杉资本几百万美金的风险投资。短短两年时间，这位青年才俊身价已迅速窜高至近亿元。

“我是一个特别执着的人”

戴志康生活在一个开明氛围的家庭，父母都是大学的老师，对他成绩单上的成绩并不是特别看重，再加上他父亲又是教授机械的博士生导师，这让他从小就对课本以外的东西感兴趣。1992年，只有11岁的戴志康第一次接触到了电脑，并在父亲的指导下，开始学习编程。中学以后，因为着迷电脑，他的学习成绩并不出色，但戴志康还是凭着自身的天资，顺利地考上了哈尔滨工程大学。但是不安分的他从大二开始就自己花钱在外面租房子，就是在那个时候，他着手开发自动社区生成软件Discuz。

戴志康说：“我是一个特别执着的人，不会轻易放弃自己认定的事。”他给我们讲了他小时候的两个小故事，说他在高中时曾因为不吃辣，同学嘲笑他不是男人，他就天天找那种好像一吃就“能着火”的超辣方便面来吃，弄得他现在没有辣子都没法吃饭;另外还有一次，因为老师曾给过内向、不善言谈的评语，他就天天找人说话，找不到人，就自己对自己说。

正是这样的一份执着与坚持，这套由他独自一人全力开发并让他在大学付出“三次纪律处分、15门考试不及格”代价的社区软件，不仅让他毕了业，还让他在找工作时居然成了抢手货，曾有公司愿意出30万年薪邀请他加盟。

但戴志康没有去这家给他30万年薪的公司，他说他当时只有一个简单的想法，那就是他所要做的事情，一定要承载得起未来五至十年的一个理想。2003年，戴志康怀揣Discuz软件，只身来到了北京，他要自己创业。仅仅花了两年的工夫，就把这套软件由原来的年收入几万元，迅速做大到500万元。

风投巨资让梦想速成

本来可以靠卖软件，就能过上殷实日子的戴志康，没有就此罢休。2005年下半年，他再次选择了将Discuz免费提供给用户。因为他还有一个更大的野心，那就是建立自己的一个庞大的用户群，他的目标是要做一个互联网技术服务公司。

种种举动，也让风险投资公司趋之若鹜。最后，一直以动作之快和出招之奇著称的美国红杉投资把“绣球”抛给了这位执着、自信、有理想的年轻人。

“红杉是一个投人的公司，当初他投YAHOO时才两个人，投GOOGLE时才四个人，这是我比较喜欢的。而且，我们的想法很一致，那就是先把公司做好，而不是马上要求回报。这一点对我来说很重要。”说起这次融资，戴志康显然非常满意。

目前，他占了公司50%以上的股份，依然是最大的股东，说话照样算数。更重要的是，这笔巨资的注入，速成了这个技术出身的年轻的戴志康的商业传奇和他的人生梦想。

无聊创造价值

戴志康总结说：“中国人多，无聊的人也多，一旦你的产品被他们认可，就可以产生无尽的价值。这就好比你等电梯感到无聊了，就出来了液晶电视播放广告给你看;你到了晚上闲着没事了，就有了盛大的网络游戏让你玩。他们都赚到大钱了。所以，无聊是能够创造价值的。”戴志康相信，他的社区软件有一天也会成为众多“无聊”的人建立自己网站时的第一选择。

但现在，对戴志康来说，一切都才刚刚开始。自去年他把公司的主力产品Discuz面向个人用户免费后，用户规模急剧上升，每个月软件的安装量、使用量比以前翻了十倍以上，现在差不多一个月就能实现原来要用一年才能达到的用户量的成长。

“虽然免费后，我的公司在近期内可能会失去大部分收入，我也为此作了最坏的打算，预备了两年的基本运作资金。”戴志康说，“但我更看重的是，免费之后，我就可以在最短的时间里，拥有一个庞大的用户群。而在这个用户群上，我可以创立一个公司未来的商业模式。”

目前，戴志康的公司除了有主力产品——Discuz(社区BBS系统软件)外，还新开发出了X- Space(Web2.0个人空间软件系统)和SupeSite社区门软件系统，成为了市场上为惟一一家面向社区提供全方位技术服务的全业务提供商。事实上，随着融资的结束，他的公司也成功地从一家以软件销售公司变成了互联网技术服务公司。