【酷人物】来自苹果的12家卓越公司的创始人

美国科技博客BusinessInsider今天发布文章，盘点了苹果员工离职后所创办的12家公司，其中包括开源移动操作系统公司Android和职业社交网络公司LinkedIn。

以下为文章主要内容：

要想证明苹果人才济济一堂，只需要看看他们的员工离职后所创办的公司。前苹果员工创办的公司涉足广泛，革新了从云计算到游戏再到家电的多个领域。

以下是苹果员工离职后创办的12家公司简介：

1）NestLabs由iPod之父创建

在苹果供职期间，托尼·法德尔（TonyFadell）通过开发iPod，帮助重新定义了便携音乐播放器的概念。他于2008年离开苹果，后在2010年创建了NestLabs，该公司正重新定义另一款产品：恒温器。苹果最近与NestLabs合作，在其网络商店上销售后者的恒温器。

2）Android创始人在苹果开启其职业生涯

在1990年代初期，安迪·鲁宾（AndyRubin）在苹果担任工程师，开始了他的职业生涯。他后来创办了开源移动操作系统公司Android，Android最终被谷歌收购。

3）云操作系统初创公司Upthere由MacOSX幕后功臣联合创办

作为Mac操作系统的幕后功臣，伯特兰·赛莱特（BertrandSerlet）被公认为苹果真正的天才之一。他在2011年年中离开苹果，之后一直在与另外几位前苹果员工运营位于帕洛阿尔托的初创公司Upthere。该公司致力于打造一款可改变人们未来网络存储方式的云端操作系统。

4）职业社交网络初创公司Meeteor由前Mac项目经理创办

Meeteor正希望通过推荐可能对用户有用的人，帮助扩张他们的职业网络，将职业社交网络带到一个新的高度。该初创公司的创始人是前苹果工程经理克里斯·李（ChrisLee），他曾负责数个MacOSX系统版本的开发。

5）私人社交网络Path创始人也是苹果“毕业生”

戴夫·莫林（DaveMorin）最广为人知的是他对社交网络的影响，他先是作为Facebook早期员工从事FacebookConnect等项目，后创办私人社交网络Path。不过在他在这两家公司供职之前，他曾在苹果负责管理高等教育营销工作。