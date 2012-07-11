携程价格战遭遇围城：在线旅游盈利困局待破

去哪儿、同程豪掷3亿迎战携程 在线旅游代理模式盈利困局待破

就在携程出手5亿美元挑起价格战后，一周内同程网、去哪儿网相继出招，在线旅游市场一时风云突变。这个在电商行业中，算得上稀罕的平静领域，终于也卷入了价格战的纠缠中。

携程成为众矢之的，竞争对手虎视眈眈，意图挑战这个行业老大哥的地位。随着比价平台、传统电商、甚至是酒店及旅行社自建网站的步步进逼，以携程为代表的中国在线旅行代理(OTA)模式遭遇围城。

携程大起大落的业绩，并不只是一个公司的故事，恰是中国过去数年O TA模式生存环境骤变的一个范例。

携程遭遇围城

一个星期前，携程宣布展开成立12年以来的首次大规模促销，投入5亿美元(约合32亿元人民币)，进行为期一年的低价促销。

5天之后，同程网豪掷9000万，挺进OTA“价格战”。4天之后，去哪儿网宣布投资3000万美元(约2亿人民币)打造旅游智能化服务平台，向所有旅游在线供应商免费开放其旅游服务平台。

一转眼，价格战已火速蔓延，而回望过去这一年，携程可谓遭遇围城。同行们甚至把这些态度，直接搬上了广告语中。艺龙的广告这样写道：“艺龙团购暑期风暴来了!携程团购没有的，我们有;携程团购有的，我们全部先打9折再减1元!虽然我们不第一个发动价格战，但是既然价格战来了，我们就会血拼到底!”

和携程相比，OTA领域的竞争对手在过去的一年里都纷纷傍上了“大款”。先有艺龙获腾讯8440万美元注资，成为第二大股东，再有同程获得腾讯千万美元投资。此外，旅游搜索引擎去哪儿网被百度入股，淘宝、京东、苏宁也纷纷看上在线旅游这个细分领域。

而携程则显得落寞许多。今年第一季度，携程总营业收入为9.64亿人民币，同比增长18%，同期营业利润同比下降33%，环比下降23%。携程的股价从去年7月45美元高位一路跌至16美元左右，跌幅大于中国概念股的整体走势。

从营收来看，携程仍然是行业的带头大哥，但从利润来看OTA却风光不再。但携程并不想放弃这个领域，一出手5亿美元，要的是在“6个月之后，不超过一年时间内见分晓”，让整个行业回归理性。

携程负责人在接受南都记者采访时表示，携程是业内最有资格打价格战的企业。“没有一定市场份额的企业打不了价格战，也不会对行业造成影响。其次，携程有丰富的产品线和一站式的服务，用来打价格战的资源组合也调配得当，比方此次酒店、机票、旅游度假都会参与低价促销，这是竞争对手所不具备的。”