第一代90后IT毕业生：想做马云 不想做IT民工

在刚过去的一个月里，680万中国大学生毕业，他们中的大多数出生于1990年代，因此他们被外界称为“第一代‘90后’大学生”——这个标签使得他们备受关注。

对于IT专业学生来说，当面临今年IT市场收缩行情，他们选择了怎样的工作？ 他们的工作状态如何？《IT时报》记者分别采访复旦大学、上海理工大学、上海电力学院三所学校的IT专业学生了解他们的心路。

大部分被逼入民企

一身休闲装，刚从复旦大学软件专业毕业的沈兆东上周一到SAP正式入职。在这家德国在华企业，沈兆东这两天正在接受新入职员工的培训，包括编程语言、项目实际操作能力、财务基础知识等。

在沈兆东一年的求职历程中，他一共拿到了eBay、IBM、SAP三家公司的offer(录用函)。事实上，沈兆东投过简历的公司除了盛大网络一家民营企业外，其他全是外企。“我只喜欢外企，外企做IT更专业一些。”沈兆东说。

今年从上海理工大学网络工程专业毕业的计琰，也更青睐外企。她比较如今在职的NextDigital公司和曾经实习所在的一个英语学习网站说： “民营企业给我的感觉压力大，气氛紧张，领导说做什么就做什么，但是外企就不一样，我们是根据客户的要求，发现更好的解决方法。”

计琰的辅导员冯磊向《IT时报》记者透露，今年怀抱着入职外企、国企梦的学生不在少数，不过并不是所有学生都像沈兆东和计琰那么幸运，很多最终去了民企工作。

对于这种情况，“前程无忧”首席人力资源顾问冯丽娟告诉《IT时报》记者，大部分“90后”学生择业的时候相对比较“挑剔”，对自己就业的期望 值较高，然而受到国际经济形势影响，今年很多外资IT企业缩减招聘规模，国有IT企业招人数量也不多，导致众多用人单位在选择人才的时候也比较“挑剔”， 相比之下，民营IT企业对人才需求比较稳定，最终造成了这方面的落差。

冯丽娟同时表示，“90后”大学生对于民企、国企、外企的选择，没有像以往学生那样看重单位的性质，“他们只要公司大、出名，就OK。”