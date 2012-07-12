【酷人物】刘强东：上半年销售增幅超120% 宁羞愧也不愚蠢

刘强东

7月11日凌晨消息，京东商城CEO刘强东在中国人民大学进行了一场公开演讲，再次阐述京东的管理理论，他同时透露京东上半年销售额增长幅度超过120%。对于盈利这个问题上，刘强东则表示“宁愿羞愧也不愿意愚蠢”。

刘强东表示，京东商城核心的运营理念不是追求毛利，而是降低成本和提高效率。他列举了占据京东95%成本的五大要素――人力、固定资产、物流、技术和市场，这其中只有物流成本具备可变动性。

京东商场2006年底开始自建物流，2007年获得的第一笔融资，用途就是在物流系统上，“当时大家都说我们疯了，但是现在看多少企业在自建物流。”据刘强东透露，京东物流成本从绝对值来看，比行业平均低了32-40%，也就是大概每个包裹节省6.7-8元钱。

“不要小看这个数字，我们每天至少40多万个包裹，一天就是几百万元，一个月就是几千万元，一年就是几个亿。”刘强东说。

“大家知道为什么京东不赚钱了吧，因为我们的核心理念里没有毛利率。”刘强东说，“当然一家不赚钱的公司可耻，我也有可耻的感觉，不能为股东创造利益。但如果一家公司在不该赚钱的时候赚钱是愚蠢，我宁愿羞愧也不愿愚蠢。”