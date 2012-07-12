刘强东预言电商将大量倒闭 京东欲展开规模性收购

7月10日，京东商城集团创始人兼CEO刘强东在搜狐财经主办的《未来大讲堂》节目中披露，京东商城上半年销售额增长约为120%，并将于今年下半年展开收购。在谈及被人诟病的巨额亏损问题时，刘强东则放言，宁肯为不赚钱而羞耻也不愿为赚钱而愚蠢。

刘强东称，京东商城今年上半年销售额增长超过120%，不仅占据了国内自主经营B2C超过50%的市场份额，增长速度也是行业增速的两倍。

同时，刘强东也认为，京东商城的物流成本和运转效率也高出行业平均水平。

“我们的每笔订单物流成本较行业平均水平低了32-40%，大概每单是6块7到8块多，不要小看这一数字，京东现在每天至少有40多万订单，算下来一天的成本就可以节省几百万，一年下来我们的成本就低数亿。”刘强东披露。

刘强东也为其周转效率感到自豪。“我们去年全年的运转效率为30天左右。比如，3C产品我们的周转期是15天到18天，而国美苏宁则需要45天-60天。再比如，百货类，我们的周转期约为35天，而当当则要180天，传统零售企业周转效率最高的大润发也需要40天时间。”刘强东称。

值得注意的是，在演讲中，刘强东亦认为，今年下半年大量的电商企业将会倒闭，而京东也将展开规模性收购。“2010年的时候，我曾经经历过电商的疯狂期，当时VC追着电商企业跑，而拿到投资的电商企业往往把大量的钱花到市场费用上了，95%的企业花的市场费用超过销售额。比如我们当时收购的千寻网，7个月花了7000万广告费，但销售额只做到了1000万元。当时我们认为市场很不理性，这是肯定会出问题的，预计到2012年下半年许多电商企业会倒闭，这是我们收购的时期，好多企业会被我们收进来。”刘强东称。

根据投资界披露的数据，京东商城2011年仍然出现了巨额亏损，亏损额约为10.6亿元，不赚钱也是京东商城被质疑最多的问题。在谈及亏损这一话题时，刘强东称：“企业不赚钱是可耻的，我感到羞耻，但如果一家公司在不该赚钱的时候去赚钱就是愚蠢，我宁愿羞耻也不愿意愚蠢。”

此前，根据国外媒体报道，本来定于今年Q3上市的京东商城将IPO时间延至明年。而刘强东近期频繁高调的公开亮相，似乎也曾正面印证了上市时间推迟的传言。

在演讲中，刘强东并未提及IPO这一敏感话题。不过，他也披露，京东向员工发放股票非常大方。

“我们每年年底都会员工赠送股票，赠送员工股票的比例相当于我个人持股的78%。而且，京东给员工的股票都是没有行权价的，是免费的。”刘强东称。