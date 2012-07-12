【酷人物】小鞋匠从5万元起家 奋斗到福布斯富豪

南存辉，从昔日温州城内辛苦操劳的小小修鞋匠，几经奋斗终成资产超过亿万美元的年轻富豪， 连续三度登上福布斯中国富豪榜。其中的跨度之大，变迁之巨，其实就是一部传奇。在这民营企业家群雄纷起的年代，外表儒雅的南存辉，骨子里流淌着古代将士的 骁勇和不屈，正如他最爱唱的一首歌———《爱拼才会赢》。他始终认为：人的一生，最大的竞争对手就是自己。“不管是做人还是做企业，最难的是自我否定和自 我超越！”

个人简介：

团股份有限公司董事长兼总裁，浙江柳市上园人。北京商学院（现北京工商大学）企业管理专业毕业，研究生学历。不凡的经历和业绩，使南存辉成为世人公认的“浙南模式”的积极探索者和杰出代表，被誉为“中国新兴民企代言人”，并被《中国青年》杂志评选为“可能影响中国21世纪的中国青年人物”之一。

职业生涯：

南存辉领导的正泰集团和胡成中创办的德力西集团都始于他们共同创于1984年7月的求精开关厂，现正泰集团辖6大专业公司、50余家持股企业、800多家专业协作厂，并在全国各地设有2000多家销售公 司和特约经销处，在国外设立了5家分公司和30多家销售总代理，产品畅销世界70多个国家和地区。主要生产经营高低压电器、输配电设备、仪器仪表、建筑电 器、工业自动化、汽车电器等100多个系列、5000多个品种、20000多种规格的产品。集团综合实力已连续多年名列全国民营企业500强前茅，系中国 低压电器行业最大产销企业。

南存辉艰辛创业，瞄准国际市场，打造低压电器知名品牌，是温州两次创业的杰出代表，由他率领的正泰集团从一个家庭作坊迅速发展壮大成为大型现代企业集团， 被誉为“温州模式的缩影”。在南存辉身上，不仅体现了柳市人自强不息、坚韧不拔、勇于创新的精神，也展示了一个现代企业家高瞻远瞩的胆识和战略思 想。他把正泰精神概括为“和谐、谦学、务实、创新”，提出了“争创世界名牌，实现产业报国”的企业理念。不凡的经历和业绩，使南存辉成为世人公认的“新温 州模式”的积极探索者和杰出代表，被誉为“中国新兴民企代言人”，并被《中国青年》杂志评选为“可能影响中国21世纪的中国青年人物”之一。2007年为 “浙江省青年创新创业基金”捐款1000万元。

创业历程：鞋匠出身

南存辉回忆说，“我初二的时候，那时我13岁，离毕业还有15天，我父亲因为意外腿部骨折。”医生说，可能要休息一两年，而母亲身体一向虚弱，作为长子，照顾弟妹、养家糊口的生活重担就压在了南存辉的肩上。初中没毕业，南存辉就当上了小鞋匠。

回忆起当年的小鞋匠生活，南存辉说，“三年修鞋虽没赚到什么钱，但它使我懂得了诚实做人的道理，有质量便有市场。同时它也让我明白了，一个人要想有所作为，必须重视从一件件的平凡小事做起，而且任何小事要做好都是不易的。”

在修鞋的时候南存辉发现，柳市很多供销员在全国各地揽了很多低压电器业务，开起了众多的前店后厂。“我发现这个行业发展非常快，能够赚钱，而且能够锻炼人，所以我就把修鞋停下来，转而搞起了电器行当。”南存辉说。

“开始就是你几十块、他几百块钱地投入，钱并不是很多。我和朋友4个人合伙摆了一个柜台，第一个月赚了35块钱，而且自己每天都干到凌晨5点钟，但我很高兴，第一个月就成功了，没有亏本。”南存辉说，“做事业的人不要妄想发横财，要靠心血和汗水来换取。”

艰难创业

1984年，南存辉发现，低压电器行业市场前景很大，但光靠个人力量不行，光靠一个小打小闹的门面更不行。这个时候，他的小学同学胡成中找到了他，想跟他一起合伙办厂，于是南存辉与胡成中一起投资5万元，办起了“求精开关厂”。

这个求精开关厂就是现在的正泰和德力西电气的前身。胡成中就是现在的德力西集团董事长。

“刚开始办厂其实很难，因为自己什么都不懂。技术不懂、质量不懂，市场在哪里又不知道。没有设备、没有技术、没有人、没有资金，万事开头难，让人伤透脑筋。”南存辉回忆说。

刚办企业时，南存辉在“借”字上大做文章，请人才、借脑袋，并利用人家的设备来生产自己的产品。当时技术上要靠上海，于是南存辉去请了几个工程师来指导。求精开关厂慢慢发展起来。

既然发展起来，为什么会出现一个正泰，一个德力西呢？

“有人说，民营企业难过但必须过的三关就是分银饷、排座次、轮荣辱。刚开始这种问题并不明显，但是企业有了知名度之后，地方政府为了鼓励发展经济，给企业 领导人评个先进、给个奖励什么的，企业是两个人办的，给谁好呢？”南存辉笑着说，“于是最初，我们想出了‘厂长轮流做’的办法，我今年当厂长，你当法人代 表，明年你当厂长，我当法人代表。较好地解决了这些问题。”

直到1990年，“求精开关厂”分为两个车间，总资产200万左右，产值做到1000多万，双方也各有亲戚、朋友进入管理层，南存辉与胡成中在一些经营决策问题上开始偶有争议。于是就分家了。