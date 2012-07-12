吴晓波：创业怎样弯道超车

在一次讲课中，一位年轻人站起来问我：“当前的环境投机风气盛行，税负又重，没人愿意做实业，中国还是一个适合创业的国度吗?”我跟他讲：我在希腊旅行时，上班时间见不到一个人，罢工游行时人全出来了。中国是这个样子吗?当然不是。目前中国确实存在不少问题，不公平、不合理的事情很多，然而，这也逼迫越来越多的人走上创业的道路。因此，中国仍然是世界上最适合创业的国度。

从某个角度讲，美国、欧洲、日本经济的衰退，很大原因是因为它们的社会保障体系比较成熟，年轻人都没有创业的动力。而在中国，年轻人是创业的中坚力量，创业也是他们改变生活、改变命运的最好途径之一。在这些创业企业中，很有可能会涌现出一批在未来获得长足发展的优秀企业，而前提是他们有能力度过当前这个机遇与风险伴生的特殊时段。

2012年无疑是一个“凶险”之年，未来的6到9个月是特别关键的宏观波动时期，很多企业会受到明显影响。但在这样的情况下，企业依然存在弯道超越的机会，新的爆发点可能即将到来。

弯道超车的机会

在我看来，创业者们要牢牢掌握以下六个原则：

第一，坚守专业化导向。三十多年来真正获得持续成长的中小企业，绝大部分是专业的隐形冠军。它们可能不为人知，但在某些细分市场里有很高的占有率。信息化革命也要求中国企业转变为专业化的公司，必须是细分行业里的第一名或第二名，而不是做一个大而全的公司。

第二，坚持生产好产品。杜拉克一辈子写了90多本书，一位学者采访他，问他什么是真正的好企业?他说“只有鞋子是真实的”。做企业就跟做鞋子一样，只有穿鞋的人很舒服，这个鞋子才是真实的。许多企业在发展过程中会远离最初的目标，要追求很多的利润，要开很多连锁店等等，但那些都是浮云。有没有坚持做一个好产品，这才是最关键的。

第三，重建消费者关系。当前中国几乎所有产业，无论传统的制造业，或者是新兴的高科技产业，如果整个行业被颠覆，只会从两个方面发生。首先是技术创新，你发明了一个前所未有的技术，就能颠覆行业的游戏规则;其次是消费者关系重建，用SoLoMo(社交+本地化+移动)生态链重建消费者关系，未来一定会有革命性的产品出现。