【酷人物】周鸿祎：创业者需要有二的精神

“我是一个2B青年，因此形容我需要用三种语言：阿拉伯数字、英文字母、中文。”6月21日，奇虎360董事长周鸿祎受邀出席在武汉举办的“湖北青春创业季”开幕式，并分享了创业经验。

自认为“继承了湖北人脾气硬，性格直，嗓门大的秉性，对看不惯东西，谁都敢批评，谁都敢挑战”的周鸿祎，在互联网圈子里，以“好斗”闻名。

从程序员到业界大佬，创业十几年来，他和李彦宏抢生意打过官司、和马云相互“封杀”对方、抢过丁磊的地盘、和管网站注册报备的CNNIC干过仗，同瑞星、金山、卡巴斯基都对骂过，与马化腾互掐让网民做过“一个艰难决定”，如今又和同为湖北老乡的小米科技董事长雷军在京城“斗法”。

事实上这也符合周鸿祎的商业逻辑，自创业以来，周鸿祎经历了无数次大大小小“战役”，但并不是每一次他都能胜利。之所以能熬到现在，他把成功归结于自身“二”的精神。在接受本刊记者采访时，他表示，创业必须创新，创新是残酷的，这也是创新者最难承受的。作为一个创新者需要有点“二”的精神，才能在残酷现实里走的更远，最终熬到成功。

不装，不端，有点二

“我总结了七个字送给创业者们：不装，不端，有点二。”在仪式上，周鸿祎被邀请作为嘉宾发言，这句话逗笑了全场。

在他看来，不装，就是创业者要把心态放空，这样才能够贴近市场，贴近用户，才能根据用户的需求不断的改善产品。只有不装着端着，才能听得进来自用户、合作伙伴、投资人的批评和意见，才能够接受各个方面的挑战。

显然，这是周鸿祎的经验之谈。

2002年末掀起的百度与3721的“大战”，两家公司产品互相卸载。无论是对簿公堂，还是寄希望于雅虎的反击，最终都以周鸿祎“败北”结局。

如今，回顾3721的生与死，他认为“3721失败，是我忽视了用户的感受，不尊重用户的利益，眼里只有竞争对手。最终，3721赢得了战斗，但却输掉了战争。换句话说，不是竞争对手打败了我，是用户打败了我。”