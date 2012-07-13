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【酷人物】那些和你一样热爱创业的明星们

2012-07-13 09:34 来源：创业邦 评论(1)T|T

1.王菲、李亚鹏夫妇

据报道王菲李亚鹏继在云南丽江拉市海地区拿地打造“云南省影视文化产业试验园”之后，又准备在丽江北部再拿400亩土地，做旅游度假产品。李亚鹏和王菲都十分钟爱云南，从两人相恋时开始，王菲和李亚鹏就多次到云南旅游或投资。据了解，李亚鹏在丽江打造的试验园计划建筑面积在八十万平方米左右，是集湿地保护区、影视基地、茶马古道文化主题村落于一体的文化产业园。基地将配置星级酒店、影视拍摄基地、云南历史人文建筑等，建成后预计每年将吸纳300余家国内外影视文化企业入园。

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