【酷人物】那些和你一样热爱创业的明星们

1.王菲、李亚鹏夫妇

据报道王菲李亚鹏继在云南丽江拉市海地区拿地打造“云南省影视文化产业试验园”之后，又准备在丽江北部再拿400亩土地，做旅游度假产品。李亚鹏和王菲都十分钟爱云南，从两人相恋时开始，王菲和李亚鹏就多次到云南旅游或投资。据了解，李亚鹏在丽江打造的试验园计划建筑面积在八十万平方米左右，是集湿地保护区、影视基地、茶马古道文化主题村落于一体的文化产业园。基地将配置星级酒店、影视拍摄基地、云南历史人文建筑等，建成后预计每年将吸纳300余家国内外影视文化企业入园。