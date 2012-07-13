酷6宣布回购李善友所持股票 选举多位董事

北京时间7月12日晚间消息，酷6传媒今日在提交给美国证券交易委员会(SEC)的6-K文件中公布了7月12日召开的2012年度股东大会的结果，酷6传媒股东在此次大会上批准了4项提议。
这4项提议分别为：
1)修改公司章程。
2)以每股0.0291美元的价格回购李善友\郝志忠、曾兴晔和李善友控制的Kumella Holdings公司持有的269,409,276股普通股，每股票面价值0.00005美元。以每股2.91美元的价格回购李善友持有的79717股美国存托股，酷6传媒每股美国存托股相当于100股普通股。
3)选举吴征(Bruno Wu)、陈天桥、陈大年、吴兆莆、朱海发)、Tuoc Luong、牛文文(Wenwen Niu)和周桐宇为公司董事，任期直至下次年度股东大会。
4)任命普华永道中天会计师事务所(PricewaterhouseCoopers Zhong Tian CPAs Limited Company)为公司独立审计机构，直至下次年度股东大会。
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