青川姑娘赵海伶 网店卖山货年入500万

“5·12汶川大地震新生榜样”、“首届四川十大溢彩女人”、“2010全球十佳网商”、2010年获四川经济年度人物提名……这些光环都属于一个年仅24岁的青川姑娘赵海伶。2009年以前，赵海伶从来没有想过，以前那个喜欢逛街、买衣服、看演唱会的自己，有一天会经营一家年销售额500万元的淘宝店铺，成为青川县城里人尽皆知的“青川山大王”。

震后回家乡卖特产

在青川县城乔庄镇，村民们时常能看到一个留着短发，有一双明亮眼睛和明媚笑容的瘦小女孩，抱着硕大的包装箱来回穿梭于邮政快递和民营快递公司之间。

“毕业以后回来开店，一是因为淘宝的创业成本低，二是自己也挺喜欢做生意。最重要的是，地震之后让我深深地明白，家人才是最重要的财富，所以我一定要陪在父母身边。”7月10日，赵海伶在接受商报记者专访时说。

毕业于四川外国语学院的赵海伶来自四川青川，这个本不为人所熟知的小城镇，因为“5·12”地震进入了人们的视线。

灾后的青川交通闭塞，网络不通，大部分人很少接触网络，更不知淘宝为何物。赵海伶发现青川的农产品资源十分丰富，销售渠道却非常单一，靠背着农产品走很远的路去市场上销售。“青川的土特产一向有名，但震后的木耳、蜂蜜、菌菇等土特产却越发少人经营。由于地势偏僻，环境恶劣，连收购的人都鲜少出现。”赵海伶说，当时她感觉到，推介家乡土特产最佳商机来了。

2009年8月，赵海伶接受了阿里之家的电子商务培训，2009年9月，“海伶山珍”正式开张，专职经营青川土特产。

2000元打开山区创业路

说到当年的艰辛，赵海伶记忆犹新。首先是没地方放货。另一困难是没有快递公司愿意过来收货送货。“更严重的是，做网店最基础的网络我家当时没有。另外，从初中开始我就离开青川去外地读书，对山货没有任何基础认识。”赵海伶说。

地震震垮了赵海伶家的房子，他们一家只能住在简单加固的房子里。房间没有网络，赵海伶只能去当时的党校借别人的电脑用。每天早上6点去别人的办公室，直到晚上12点关大门才回家。

“创业初期家里没有多余的钱，开店的启动资金就是我平时攒下来的2000元。”赵海伶笑着回忆说，揣着这仅有的2000元钱，她开始到农户里挨家挨户收货。青川的路多为山路，她常常背着比自己还大的背篼翻山越岭，一年来，几乎走遍了青川所有的大山。

把山货当艺术品对待

“青川是一个完全不具备电子商务生存的地方，首当其冲的就是没有快递。”赵海伶向记者介绍，青川地处山区，许多快递公司都不愿意来收货，她不得不搭乘每天最早的一班大巴，把货物拉去成都，再在成都车站联系快递接货。

“遇到的麻烦不止物流。”赵海伶说，大部分山货的外形都不好看，她担心很多客户不理解，所以在送货上面一直颇费心机。“有一次一个客户订了一批新鲜核桃。新鲜核桃有股特殊的味道，一般人闻不惯，我担心客户认为这个味道是发霉坏掉了，就通宵用帕子一个一个擦干净，然后用吹风吹干。”赵海伶说，“也有我自己的因素，我是把青川特产当成艺术品来对待”。

“十佳网商”华丽转身

2010年9月，赵海伶从7000名网商中脱颖而出，获得“2010全球十佳网商”称号。

“海伶山珍”网店已开业近4年，店铺更是已经接近3皇冠，“镇店之宝”农家土蜂蜜已累积销售上万斤。2010年11月9日，赵海伶成立了青川海伶山珍商贸有限责任公司，2011年实现销售额500万元以上。

赵海伶有些感叹地说：“现在每一天要面对的工作繁琐复杂，时刻都要和山里最土的东西打交道，每天都灰扑扑的。但是我觉得特别值得，我特别自豪。”

谈到今年的计划，赵海伶胸有成竹：“希望能影响到更多的农民投入生产和种植，把大家结合在一起。其次就是能做‘海伶山珍’线下的事情，让更多的人了解到真正的山货，把‘海伶山珍’坚持做下去。”