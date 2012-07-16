【主角】孙明波再酿青啤

对青啤来说，突如其来的人事变化并非第一次，孙明波将如何接过5万名员工、60家酒厂和109年历史

品酒是孙明波曾经的工作内容之一，他说：喝啤酒，可以保持身材苗条

文 | 本刊记者 昝慧昉 编辑 | 袭祥德 摄影 | 邓攀

【《中国企业家》】大雨洗净了天空中的阴霾。由青岛啤酒总部19层的大会议室向外望去，浮山湾风景如画。近处，五四广场上的火炬雕塑红得更加热烈。好天气有感染力，听到被摄影师夸赞身材保持得好，站在窗边的孙明波冲镜头举起了酒杯，笑着说：“喝青岛啤酒，可以保持身材苗条。”

镜头里，孙明波戴一副金丝方框眼镜，笑容可掬，白色竖条纹衬衣搭配黑色西裤，透着内敛和沉稳。实际上，他刚刚亲历了青啤11年来最大的一次高层人事变动，履新青岛啤酒股份有限公司（以下简称“青啤”）董事长不过十余天。

6月28日，青岛啤酒发布公告，宣布金志国因个人健康原因，不再担任董事长，聘其为名誉董事长及首席顾问。青啤原总裁孙明波担任董事长、原副总裁黄克兴为总裁。

距离任期届满尚有两年，被视为青啤灵魂人物的金志国突然卸任，令外界惊讶。不过，对青啤来说，突如其来的人事变化并非第一次。2001年7月，青岛啤酒前任总裁彭作义在海边游泳时突发心脏病去世，当时45岁的金志国只是青啤北方事业部总经理，越过多位副总，从中层干部直接升任青啤总裁，业界哗然。而孙明波从2008年6月就开始担任青啤总裁，早已处于核心权力层。按照孙的说法，这次交接是“平稳过渡”。

尽管如此，由于事前几乎没有征兆，仍不免让外界猜疑—“健康问题”并不是个有足够说服力的理由。这种猜疑也将继任者孙明波推向风口浪尖。外界并不了解他，即使是在青啤内部，孙明波也是一个十分低调的人。

“董事长就是管未来的。”孙明波非常清楚这场人事变动的冲击力。上任十余天，他已经拜访了重要客户，并与公司高管团队座谈，讨论青啤的未来规划，保持青啤内外部的稳定与信心。他说，自己刚习惯了做总裁，带团队冲锋陷阵、攻城略地，感觉挺过瘾，现在突然被任命为董事长，正在努力转变角色。

时间是最伟大的巫师，外界关于金志国为何提早退出的猜测终将慢慢淡去，就像金志国当年逐渐确立他在公司的位置一样。更需要孙明波提供答案的是，他将把青啤带向怎样的未来？近年来，竞争对手华润雪花在市场规模上突飞猛进，青啤的这次权力交接给外界巨大的想象空间。

在青啤发布上述公告当天召开的媒体见面会上，金志国提到，“我更想看到离开一个英雄，有无数的英雄产生，这就是我的梦想。”

不过，接棒者孙明波并不想做个人式的英雄，他甚至拒绝被称为企业家，“国企没有企业家，我认为企业家实际上是创业者，而我更多的是一个经营者。”

这是句实在话。

“首席品酒师”

“我跟金董事长过去都是一个战壕的战友。”孙明波告诉《中国企业家》，战略的稳定与传承对青啤非常重要，“我不同意他们说进入了什么人的时代，都是一个时代。”

孙明波之前，青啤前后两位领导人风格各异。彭作义喜欢进攻，带领青啤大规模扩张。从1996年到2001年，青啤并购了47家啤酒企业，曾创下一周内收购两家公司的纪录，但这也导致2001年只完成了当年利润指标的60%，青啤陷入了困境与危险。金志国掌权后，青啤发展进入另一个阶段，通过整合来提高效率和收益。

孙明波在青啤有独特经历。在青啤，喝青岛啤酒不只是生活，还是工作，对孙明波尤其如此。他喝啤酒更多是在做“品评”，检验啤酒的质量和品质。多年来，每到一个地方他都会找青岛啤酒喝，一旦发现不足，就用手机拍下来，发给需要承担相应责任的酿酒师，要求对方马上整改，反复检验留样，查找原因并解决。有一家工厂，曾因此被取消了生产资格。

除了自己品，孙明波还在青啤创办了每年一次的酿酒师评比，让客户、消费者都参与其中，督促酿酒师集中精力做好产品，对品酒师采取末位淘汰制。担任总裁期间，青啤在技术方面取得很大提高，孙明波对此非常骄傲，“我懂技术，他们有压力。”

精通英德两国语言的孙明波确实有啤酒专业背景。他1956年出生，曾下过乡，当过工人。1978年考入山东轻工业学院发酵工程专业，毕业后分配到山东新泰啤酒厂工作，先后担任新泰啤酒厂技术员、车间主任、副厂长等职。1993年调到青啤。后又在德国顶级酿造学府杜门斯学院深造。

因为专业，他敢于打破既有的模式。这一点，和他外表给人的印象不同。据孙明波回忆，上世纪八九十年代，计划经济体制下，青岛啤酒供不应求，青啤开始自我陶醉，他是当年第一个公开批评青啤固步自封、闭关自守的干部。他早期提出的一些改革，挑战了青啤内部觉得神圣不可侵犯的规则，虽然因为时机不够成熟，没有成功，但“在非常坚实的墙上，打了一个白点”。当年那些不为人接受的生产工艺变革，在十年后才推广开来，为青啤节约了可观的成本。

真正让孙明波崭露头角的，是2002年青啤与美国AB啤酒的那场谈判。谈判陷入僵局，时任青啤总裁的金志国因事离开，留下自己的“战略专家”、当时还是副总裁的孙明波独自战斗，并最终达成了合作协议。

从技术科起步，孙明波历任青岛啤酒厂副厂长、总工程师、常务副总裁等职。虽然对技术很留恋，但孙明波并不愿意被贴上“技术人”的标签，“不是说学什么专业，就是什么样的人。上学之前我和金总都是烧锅炉的，你不要一下把我放在技术范畴。”在青啤官方提供的个人简历中，称孙明波“具有丰富战略管理、营销管理、生产技术管理及并购重组经验”。

在孙明波对青啤“明天”规划中，排在前面的挑战有两项：一是如何把青啤发展成一个更加开放和创新的公司，让团队更加有朝气；其次就是来自商业模式的挑战，在信息化发展中，传统行业如何借助信息化提升生产、销售、市场系统。